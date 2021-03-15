Как жили и любили лесбиянки в СССР 

Сегодня многие утверждают, что сексуальные меньшинства появились у нас после падения «железного занавеса» и пришли с «тлетворного» Запада. Но на самом деле геи и лесбиянки были и в СССР, просто им, по известным причинам, было категорически противопоказано демонстрировать свою ориентацию. Неприятие государством и обществом однополой любви ломало судьбы и разрушало психику. Но, тем не менее, лесбиянки в Союзе жили и даже умудрялись любить.

Если на геев во все времена смотрели категорически, как на преступников против естества и греховников, то к лесбиянкам относились мягче. На Руси никого особо не интересовало, чем занимаются женщины в те немногие свободные минуты, когда не заняты детьми, готовкой, уборкой и мужем. До нас дошли сведения, что за такую любовь наказывали 40 днями строгого поста.

В 19 столетии к дамочкам, влюбленным в себе подобных, уже относились строже, но им все равно не грозила строгая кара. Обычно все заканчивалось признанием лесбиянки психически нездоровой особой и лечением у психиатра. То есть однополую любовь у женщин признавали даже не блудом, а заболеванием.

В конце 19 века среди проституток Петербурга и Москвы были лесбиянки, услугами которых пользовались богатые дамы — любительницы женщин. Таких путан называли «кошками» и зарабатывали они больше обычных девиц. Конечно же, таких работниц секс-индустрии никому не приходило в голову отправлять на лечение в клинику.

В первые послереволюционные годы вопрос однополых отношений между женщинами перед большевиками не стоял. О лесбиянках вспомнили только в 1928 году и начали их лечить… хирургическим путем. Кто-то из светочей науки придумал имплантировать часть яичника животного женщинам под правую грудь и даже была проведена первая операция.

Можно сказать, что женщине повезло — она хоть и не излечилась от «порочной» любви, но зато осталась жива. Больше этот способ не использовали. Чуть позднее, в 1933 году в СССР ввели уголовную статью, предусматривающее принудительное трехмесячное лечение в психиатрической больнице. Это уже можно было назвать полноценными репрессивными мерами против представителей сексменьшинств.

Для лесбиянок настали трудные и опасные времена и некоторые женщины даже фиктивно выходили замуж, чтобы отвести от себя подозрение. В обществе однополые связи всячески порицали и демонстрировать свои предпочтения было очень опасно — это могло разрушить карьеру и вообще жизнь. Но если говорить про геев и лесбиянок СССР, то девушкам с нестандартной ориентацией жилось гораздо проще.

Если парням грозило тюремное заключение по статье «мужеложество», то женщину могли упечь в колонию, только если она активно уклоняется от лечения у психиатра. Провести в общежитие девушку мимо бдительной вахтерши тоже было просто — никаких подозрений две подружки не вызывали.

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В деревнях, как ни странно, женщинам было еще комфортнее — никто не подозревал в чем-то плохом, двух колхозниц, которые ведут одно хозяйство и живут в одном доме. А уж если хотя бы у одной из них был ребенок от распавшегося брака, то к такой паре подруг-холостячек и вовсе относились с состраданием.

В целом негативное отношение к лесбиянкам продолжалось до перестройки, к концу которой наступило некоторое потепление. В обществе к лесбиянкам относились негативно даже в начале 90‑х, но преследований на уровне государства уже не было. Женские пары, как и прежде, старались держать свои отношения в тайне и только самые отважные открыто заявляли о своей ориентации.

В СССР первой девушкой, совершившей каминг-аут, стала первая вице-мисс СССР— 1990 Юлия Лемигова. Хотя красавица и открыто заявила у себя на родине о том, что предпочитает девушек, жить она уехала в США, где и нашла свою настоящую любовь. Юлия вышла замуж за звезду тенниса Мартину Навратилову, которая никогда не скрывала своей ориентации.