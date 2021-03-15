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Похороны Юрия Гагарина: что говорили очевидцы 

Русская семерка 21 минуту назад
Похороны Юрия Гагарина: что говорили очевидцы
Фото: Русская семерка
В конце марта 1968 года на Красной Площади кремлевской стене была захоронена урна с прахом Юрия Гагарина. Очевидцы утверждают, что процедура погребения праха первого космонавта была несопоставима с его обожествлением, которое при его жизни так и не нашло своего воплощения.

Взгляд военнослужащего

Эти знаменательные похороны запомнились солдату-срочнику, служившему в Кремлевском полку. Задачу им, военнослужащим, объяснили только на кремлевской площади, никто о кончине Юрия Гагарина не знал — задача была очистить Красную площадь от посторонних. А после выполнения приказа выстроить в цепь, плечом к плечу.
Оцепление стояло сутками, солдатам разрешали отлучаться только по естественным надобностям, кормили сухпайком. В день похорон Красную площадь начали заполнять тысячи желающих проститься с Юрием Гагариным. По свидетельству очевидцев, давки не было, народ скорбел молча.
Кремлевские курсанты видели шествие машин и лафетов с урнами с прахом Серегина и Гагарина. Венки к стене несли все, кто хотел, в том числе, иностранцы. В толпе были сотрудники КГБ. Как только один из зевак крикнул: «Почему первый космонавт погиб, как допустили?», его увели. Комитетчики потом интересовались снимками похорон, изымали фотопленку.

«Его взяли»

Эта конспирологическая версия кончины Юрия Гагарина до сих пор соперничает с основной причиной гибели летчика-испытателя. Согласно данной теории, хоронили в Кремлевской стене вовсе не Гагарина. На самом деле, Юрий Алексеевич не умер, потому что такой человек не мог погибнуть «так банально».
Самая распространенная версия «судьбы» погибшего Юрия Гагарина — «ванговская». Согласно предсказаниям этой болгарской ясновидящей, Юрий Алексеевич не погиб, а «был взят» (на небо). Менее романтичная версия «посткосмического» будущего Гагарина ограничивалась психбольницей — якобы именно там он окончил свои дни.

Попрощался еще будучи живым

Причины того трагического полета на МиГ-15УТИ в марте 1968 года обсуждаются до сих пор. Но мало кто знает, что Юрий Гагарин готов был умереть задолго до него, перед тем знаменательным полетом в космос он оставил завещание.
В череде этих трогательных фраз, адресованных человечеству, Юрий Алексеевич нашел слова для своих близких, жены. Это простые пожелания обычного человека, касающихся поступков «если что случится».
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Истории , Юрий Гагарин
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