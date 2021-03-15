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Русский солдат армии США показал ее изнутри и удивил пользователей Сети 

Диана Товсепова 3 часа назад
Русский солдат армии США показал ее изнутри и удивил пользователей Сети
Фото: Соцсети
В Сети появилось видео с рассказом русского солдата по фамилии Боровков о ситуации "внутри" американской армии. Молодой человек служит в армии США и делится подробностями своей жизни.
Соцсети
Как выяснил "Рамблер", солдат показал военный "барак" снаружи:
Соцсети
Затем парень показывает чистую уютную ванную и кухню, чем еще больше удивляет пользователей Сети:
Соцсети
"Одна кухня на двух человек и одна ванная также на двух человек…".
При этом он показал милую комнату военных и даже гардероб-кладовку:
Соцсети

"Сама комната где живет военный американской армии. Тут у них кладовочка…Вот и все апартаменты…".

Многие россияне удивились такой домашней обстановке в армии США.
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