Русский солдат армии США показал ее изнутри и удивил пользователей Сети 

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В Сети появилось видео с рассказом русского солдата по фамилии Боровков о ситуации "внутри" американской армии. Молодой человек служит в армии США и делится подробностями своей жизни.

Соцсети

Как выяснил "Рамблер", солдат показал военный "барак" снаружи:

Соцсети

Затем парень показывает чистую уютную ванную и кухню, чем еще больше удивляет пользователей Сети:

Соцсети

"Одна кухня на двух человек и одна ванная также на двух человек…".

При этом он показал милую комнату военных и даже гардероб-кладовку:

Соцсети

"Сама комната где живет военный американской армии. Тут у них кладовочка…Вот и все апартаменты…".

Многие россияне удивились такой домашней обстановке в армии США.