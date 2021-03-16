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Как обрести пассивный доход с минимумом вложений

Мира Маркина
4 часа назад
Пассивный доход удовлетворит ваши базовые потребности, позволит оставаться на плаву даже после увольнения с работы и будет очень кстати в период непредвиденных трат. Подробнее о том, как обзавестись им с минимальными вложениями, - в материале "Рамблера".

Сдавайте комнату

Если вы один проживаете в большой квартире и объективно понимаете, что не пользуетесь всем пространством, отличный способ обрести пассивный доход - сдать комнату. Так вы сможете не только зарабатывать деньги, не прилагая усилий, но и разделить с арендатором расходы на ЖКУ.

Оформите кэшбек

Совершайте интернет-покупки через специальные кэшбек-сервисы или оформите банковскую карту с возвратом процентов от суммы покупок. Накопить круглую сумму таким образом вряд ли получится. Но тем менее вы будете получать денежные бонусы за покупки, которые все равно бы сделали, а это всегда приятно.

Монетизируйте хобби

В свободное время вы плетете браслеты из бисера, пишете картины или мастерите деревянную утварь? Попробуйте продавать плоды своего творчества в Instagram или на специальных маркетах. Вы удивитесь, сколько людей готовы приобрести вещь, сделанную вручную, за хорошие деньги.
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