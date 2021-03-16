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Мошенники вымогают деньги под предлогом компенсации 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Мошенники вымогают деньги под предлогом компенсации
Фото: depositphotos.com
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Теперь воры представляются сотрудниками страховых компаний и говорят о том, что человеку назначена компенсация за медицинские услуги. В конечном счете жертва может лишиться всех средств на банковской карте.
Такая схема вымогания денег не нова. Мошенники давно звонят доверчивым людям и предлагают получить компенсацию за оплаченные медицинские услуги. Человек на другом конце провода говорит, что вы по ошибке оплачивали медицинские услуги, которые должно было предоставить государство. За это вам положена компенсация.
Тут вымогатели играют на ваших чувствах. Вы могли не оплачивать никаких медицинских услуг, но готовы получить какую-то непонятную компенсацию. Такая акция щедрости проводится в рамках помощи населению при эпидемии коронавируса.
После этого существует два развития события. В первом случае вам могут прислать письмо с ссылкой на сайт с формой для заполнения. Там вы вводите свои паспортные данные, номер полиса, а также номер банковской карты для получения компенсации. Таким образом, мошенники получают доступ ко всем вашим личным документам, а вам показывают сумму вымышленной компенсации. Для ее получения вам нужно оплатить организационные расходы. Так вы отдаете мошенникам деньги и даете доступ к своим банковским счетам.
Существует и другой способ вымогания денег. Вам звонят и говорят то же самое, но уже не присылают форму для заполнения. Эти мошенники нацелены лишь на ваши финансы, а личные данные они получают из купленных баз. Вам приходит СМС от банка с кодом, который нужно назвать для получения компенсации, но на самом деле, в ней написано о том, что у вас хотят снять деньги. Если назвать код из СМС, то финансы с карты будут успешно сняты мошенниками.
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