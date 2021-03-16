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Зачем Сталин «ликвидировал» Красную Армию в 1946 году

Русская семерка
1 час назад
Красная Армия (Рабоче-крестьянская Красная Армия) была официально образована в феврале 1918 года. Прекратила свое существование – а точнее, стала Советской Армией – в 1946-м. Это произошло по указу Сталина 25 февраля, на 2 дня позднее официального государственного праздника Дня Красной Армии.

Как это происходило

Все началось с того, как через год после победы Иосиф Виссарионович выступил на одном из избирательных округов с речью. Сталин объявил гражданам о том, что советский строй выдержал очень серьезное испытание, и теперь его позиции должны быть еще больше укреплены. Отныне краснознаменная Красная Армия должна стать Советской, а красноармейцы – советскими солдатами.
Вместе с переименованием армии происходила смена названий многих других государственных структур: совнаркомов, Совета министров и пр. По высказанному Сталиным мнению, название «советский» должно было закрепить избранный народом путь социализма.
Одновременно с этим численность военнослужащих была существенно сокращена. За 2 послевоенных года армия сократилась с 11 миллионов до 2,8 миллионов человек. Срок обязательной военной службы (срочной) равнялся трем годам. Только в 1967 году он был уменьшен до 2-х лет.

Другие версии

Невзирая на официальное объяснение причин переименования, многие понимали, что Сталин желает отойти от Ленинского и революционного наследия и образовать в какой-то мере новое государство. Этим он стремился приучить граждан страны осознавать себя как некое единство – «советский народ». В этом контексте название же «Рабоче-крестьянская» уже выглядело несколько архаичным.
С другой стороны, создателем Красной Армии был Лев Троцкий, личный враг Сталина. Вероятно, Иосиф Виссарионович просто хотел окончательно покончить с «плохой родословной» РККА. После Великой Победы Сталин имел на это полное право.
Истории,Лев Троцкий,
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