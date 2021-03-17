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Почему воинов Чингисхана казнили за купание 

BigPicture.ru 1 час назад
Почему воинов Чингисхана казнили за купание
Фото: BigPicture.ru
Монголы, захватившие в 13–14 веках большую часть Евразийского континента, представляли собой силу, которой не могло противостоять ни одно государство той эпохи. Значительную роль в ее непобедимости играла дисциплина, основанная на очень жестоких законах. Большинство из них выглядели как строгие и странные запреты, которые вызовут у современного человека отвращение, и появились благодаря Чингисхану. Именно это правитель-грязнуля смог на долгие годы объединить дикие орды кочевников и порабощенные народы в великую империю.
Законотворчеством Чингисхан занялся сразу же после того, как занял престол в 1206 году. До этого монголы представляли собой многочисленные разрозненные группы, живущие по своим правилам и подчиняющиеся каждая своим князькам и старейшинам. В народе процветал грабеж и бессмысленное насилие, которым занимались как простые скотоводы, так и местные аристократы.
BigPicture.ru
Историк и писатель А. Грибов в своей книге «Великая Яса Чингисхана» описал некоторые законы, принятые правителем монголов. Многие из них поражают современного человека нелепостью и жестокостью, но в свое время их суть легко объяснялась общественными и религиозными нормами, принятыми в среде монголов.
Значительная часть Ясы была посвящена быту людей. Монголам любого сословия было запрещено перешагивать через костер, в котором готовилась пища, мочиться в огонь и воду и стирать в открытых водоемах. Действовал запрет на мытье посуды и… купание. Посуду чистили коровьими лепешками или пучком травы, а одежду носили до тех пор, пока она не истлеет на теле и не рассыпется.
Детей от рождения до совершеннолетия разрешалось купать не более 4 раз, а взрослый монгол любого пола и возраста, замеченный за купанием в любом открытом водоеме, обвинялся в богохульстве со всеми вытекающими обстоятельствами. В лучшем случае нарушителя могли избить или высечь кнутом, но чаще всего его лишали жизни.
Чистоплотность в империи монголов считалась серьезным грехом, что было связано с монгольской религией. Этот народ поклонялся природным стихиям: огню, воде, ветру, земле и осквернение святынь не прощалось. Монголы были уверены, что главное — это внутренняя чистота, а не внешняя. Главной стихией, избавляющей человека от скверны, считался у кочевников огонь.
В огонь нельзя было бросать мусор, а кроме этого, действовал запрет на сжигание трупов животных и тел умерших, принятое у многих народов Азии. Своих покойников монголы относили в степь, подальше от жилья, и там оставляли на растерзание диким зверям и птицам.
Послов других государств перед встречей с ханом пропускали между двух священных костров, очищавших от злых помыслов. Молнию, часто вызывающую степные пожары, монголы считали наказанием, посланным высшими силами за грехи и поэтому гроза у бесстрашных степняков вызывала суеверный ужас.
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Введенные Чингисханом законы действовали более столетия, но затем их пришлось пересмотреть. Великая Орда была гигантской империей грязи, что рано или поздно должно было привести к печальным последствиям. Наказанием за нечистоплотность стала эпидемия чумы, охватившая в 14 столетии огромные территории в монгольских степях, Китае, Сибири и Средней Азии. Позднее черная смерть перекинулась на Европу, уничтожив треть ее населения.
Причиной появления чумы в шатрах кочевников стала невероятная антисанитария и полчища паразитов, живших в одежде каждого кочевника. Когда монголы начали умирать целыми стойбищами, потомки Чингисхана убрали из Ясы законы, попирающие правила гигиены, но было уже слишком поздно.
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