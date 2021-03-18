Иностранцы назвали русские имена, которые сбивают их с толку

Будучи за границей, русским мужчинам и женщинам лучше перестраховаться и представляться иностранцам полными именами. Они не обидятся такой официальности, а вот над упрощенной формой имени могут даже посмеяться. Возможно, жители других стран считают, что русские не любят своих детей, если называют их в честь пота, прилагательного «отвратительный» и фразы «который час».

Имя Анастасия знакомо всему миру, оно имеет древнегреческие корни, а история принцессы Анастасии Романовой (в том числе экранизированная) также узнаваема обществом за пределами России. Девушки с таким именем кажутся иностранцам утонченными и величественными. Ровно до того момента, пока они не попросят называть себя Настей.

Имя Настя созвучно с английским словом «nasty», которое означает «отвратительный».

Светланам тоже не стоит пренебрегать полной версией своего имени, так как с именем Света у англичан и американцев возникнут очень неприятные ассоциации. Света созвучна со словом «sweat», что в переводе означает «пот».

Мужчинам с именем Илья выкрутится гораздо сложнее, так как это и есть их полное имя. К счастью, никаких дурных ассоциаций с этим словом в других языках не возникнет. Но французы могут впасть в ступор, переспросив имя несколько раз, а могут и вовсе счесть собеседника дураком, который не может ответить на простой вопрос. Имя Илья созвучно с французским «il y a», что дословно переводится как «есть, имеется».

Забавно, но даже имя Маша, которое ассоциируется у иностранцев с Россией, может также ввести в ступор представителей других народов. Например, в Израиле, если девушка представится упрощенной формой имени, местные подумают, что она спрашивает, который час.

Довольно устаревшее имя Галя вызывает смешные ассоциации даже на территории страны (например, с кассиршей, которая отвечает за отмену товара в супермаркете). И даже у иностранцев есть своя интерпретация этого имени, которая говорит не в пользу его носительницы.