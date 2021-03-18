План «Морской лев»: как Гитлер готовил вторжение в Англию 

К середине лета 1940 года план Германии под кодовым названием «Морской лев» был готов. Планировалось высадить с моря и воздуха 25 немецких дивизий на Британские острова. Но реализация задуманного все время откладывалась. Гитлер медлил. И на это были веские причины.

Осуществить вторжение через пролив Ла-Манш — это для гитлеровского командования задача не из простых. Для того чтобы начать наземную операцию, Гитлеру нужно было получить господство в воздухе и уничтожить базы английских ВВС. Шеф люфтваффе Герман Геринг заявил, что на это уйдет всего лишь четыре дня.

Но сначала Гитлер оккупировал Францию в надежде, что Англия сама начнет просить его о мире. Этого не произошло.

Лондон против Берлина

Наконец, в пятницу 13 августа 1940 года фашисты предпринимают первое массированное воздушное наступление. Чтобы усилить нажим, немцы бомбят английскую территорию по ночам. Это привело к неожиданным результатам. Несколько бомбардировщиков Хейнкель-111 сбились с курса и сбросили бомбы на Лондон. Это была первая атака на гражданский объект. На следующий день 80 самолетов королевских ВВС ответили бомбежкой в Берлине. Гитлер пришел в ярость. Он потребовал в ответ провести массированный бомбовый удар. Приказ фюрера был выполнен. 7 сентября немцы разбомбили доки и мирные кварталы. Погибло более 450 человек. Но это было главной ошибкой Геринга. Он отвлек значительные силы от бомбардировки английских военных аэродромов и перекинул их на Лондон. Так английские ВВС смогли получить необходимую передышку.

«Битва за Британию»

Самолеты люфтваффе проигрывали королевским военно-воздушным силам. Это со всей очевидностью показали результаты грандиозной воздушной битвы за Британию, развернувшейся с 9 июля по 30 октября 1940 года. Немцы потеряли 1887 самолетов, англичане — 1547. Причем немецкие силы были оснащены большим количеством самолетов: 4074 единицы против 1963 английских самолёта.

Командующий люфтваффе Герман Геринг не смог объяснить, почему его подразделения не смогли победить малочисленные английские силы под командованием Хью Даудинга.

К 17 сентября Гитлер приостановил операцию «Морской лев» несмотря на то, что ему предлагали другой вариант ведения боевых действий: пролив Ла-Манш нужно заминировать полностью и высадить десант при поддержке авиации с воздуха. Но этого немецкие летчики сделать не смогли. Имея численное преимущество по количеству самолетов почти в три раза, они не победили королевские ВВС.

Даже в случае успешной высадки немецкого десанта, 28 английских дивизий, в том числе три танковые, с легкостью одолели противника.

Английская воздушная стратегия

По приказу английские летчики были разделены на высший, средний и низкий классы. Летчикам высшего класса позволялось атаковать в воздухе любого противника. Некоторые из них совершили по 100 боевых вылетов. Средний класс летчиков постоянно обучали, а летчиков самой низкой ступени старались держать на земле как можно дольше.

Одно из условий для летчиков высшего класса — по сигналу воздушной тревоги нужно было добежать до самолета за три минуты.

Летчики вылетали на задание малыми группами, вместо одной большой, как это было раньше.

Англичане дрались в небе настолько самоотверженно, что поражали хваленых немецких асов. 20 немецких самолетов сбил сэр Дуглас Роберт. Его ноги были обуты в протезы.

Немцы были избалованы легкими победами в небе над Польшей, Данией, Францией, Голландией и Норвегией. Они оказывали поддержку своим войскам в блицкриге и не смогли перестроиться на новые методы ведения воздушных боев в небе над Британией, поскольку необходимо было выполнять стратегические задачи.

Наука помогает побеждать

Английские ученые разработали радар преждевременного предупреждения. Командование люфтваффе недооценило этот радар. Это было первой серьезной тактической ошибкой. Именно это техническое новшество спасает королевские силы в первые недели от разгрома. Летчики могли видеть противника задолго до непосредственного физического контакта с ним.

ВМФ Англии — на первом месте

У Англии было 12 авианосцев, включая легкие и малые, у немцев — всего лишь четыре.

Английские восемь тяжелых больших крейсеров сражались против шести немецких.

Количество эсминцев превосходило в несколько раз: 230 против 42 немецких эсминцев.

Несмотря на то, что в Великобритании количество подводных лодок — 147 против 1170 немецких — было намного меньше, немецкие подлодки оставили в техническом оснащении. Они не были оснащены радарами, которые Гитлер запретил использовать не только в авиации, но и на флоте. Из-за этого в 1943 году немецкие подводники понесли огромные потери, десятки субмарин были пущены ко дну.

Политический талант английского руководства

Если бы Советский Союз капитулировал, то переоснащенная армия и флот Германии могли нанести мощный удар по Великобритании. Предвидя такое развитие событий, Черчилль заручился поддержкой Америки и приобрел надежного союзника, который стал поставлять по ленд-лизу необходимое вооружение. В свою очередь Англия организует помощь Советскому Союзу, своему мощному и единственному сухопутному союзнику.

Военное снаряжение, боеприпасы идут морским путем и через Персидский коридор. В Англии со всей очевидность понимают хрупкость своего положения рядом с фашистской Германией. В стране появляется новая система обороны, передовое вооружение. Создаются специальные подразделения по борьбе с Германией. Каждый год строятся новые корабли, оснащенные средствами борьбы с подводными лодками. Затраты из государственного бюджета на военные цели идут многомиллионные. Англия лучше своих противников была подготовлена к долгосрочной обороне и оказалась в выигрышной позиции.