Любовницы «вождя народов»: каких женщин любил Сталин

Фигура вождя народов, как называют Иосифа Сталина, за прошедшие после его смерти годы обросла множеством слухов, домыслов и легенд. Личная жизнь могущественного руководителя СССР долгое время была строго засекречена, люди почти ничего не знали о его супругах, что говорить про любовниц? А между тем, и в годы революционной юности, и во время нахождения у руля страны Сталин оказывал внимание многим девушкам и женщинам. Давайте выясним, какими были избранницы вождя?

Официальная история

Иосиф Виссарионович Джугашвили (1878-1953 гг.) впервые женился в возрасте 26 лет. Его супругой стала 16-летняя Като (Екатерина) Сванидзе. Сын Яков родился у этой пары в 1907 году. Вскоре молодая мать, которая никогда не отличалась крепким здоровьем, заболела тифом и умерла.

По воспоминаниям современников, Като буквально боготворила своего мужа. Она была застенчивой, скромной девушкой, которая с восторгом слушала рассказы Иосифа о борьбе за социальную справедливость и всеобщее равенство. После ее смерти революционер стал заметно жестче расправляться с классовыми врагами.

Второй супругой вождя стала Надежда Аллилуева . Когда они поженились, ей было 17 лет, а Иосифу – уже 40. Причем, роман начался за год до свадьбы. Этот факт дает некоторым недоброжелателям повод упрекнуть Сталина в нездоровом влечении к совсем молоденьким девушкам.

Сын Василий родился в 1921 году, а любимая дочь Светлана – в 1925-м. Вместе с ними жил и привезенный из Грузии Яков, который до 14 лет воспитывался в семье родителей Като Сванидзе.

В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Надежда Аллилуева покончила с собой, обстоятельства и причины ее гибели до сих пор вызывают споры.

Больше Сталин не женился.

Матрена Кузакова

В 1909-1911 годах молодой революционер отбывал ссылку в городе Сольвычегодске Вологодской губернии. Там он поселился в доме дочери местного дьякона Матрены Кузаковой, которая была вдовой и в одиночку растила детей. Женщине приходилось нелегко, она была вынуждена сама колоть дрова, расчищать снег, чинить забор

Иосиф видел, что молодая женщина целыми днями буквально не разгибает спины. Мужчина стал помогать Матрене по хозяйству. И вскоре заменил ей мужа. В результате этих отношений родился черноволосый мальчик, резко отличающийся от светлых братьев и сестер. Правда, Сталин ребенка так и не увидел, срок ссылки закончился, и он продолжил революционную деятельность. Матрена назвала своего сына Константином, а по отчеству – Степановичем, записав на покойного мужа, который умер за 2 года до рождения малыша.

Когда на Шаболовке появился новый редактор литдрамы с фамилией Кузаков, а было это в начале 70-х годов, коллеги шептались, что он приходится сыном самому Сталину. Незадолго до смерти Константин Степанович лично подтвердил эти слухи: в своем интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном в 1996 году, Кузаков сообщил, что узнал имя настоящего отца от матери еще в детстве. Правда, впоследствии дал подписку о неразглашении этой тайны представителям госбезопасности.

По слухам, только родство с вождем народов спасло Константина от ареста в 1947 году. Тогда он работал в отделе пропаганды ЦК КПСС и попал в списки обвиняемых в «атомном шпионаже», дело было сфабриковано Лаврентием Берией . Но беда миновала.

Говорят, что заняв высокий пост в Кремле, Сталин подарил Матрене Кузаковой московскую квартиру.

Лидия Перепрыгина

В 1913-1916 годах будущий вождь народов отбывал очередную ссылку, на этот раз в Туруханском крае. В деревне Курейка он поселился в доме двоих сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных (брата и сестры). С 14-летней хозяйкой Иосиф и стал сожительствовать.

Эта шокирующая информация о совращении взрослым мужчиной девочки-сироты вскрылась в 1956 году, когда Никита Хрущев стал собирать компромат на Сталина, желая развенчать культ его личности. Сотрудники госбезопасности выяснили всю подноготную. Оказалось, что Лида Перепрыгина родила от Иосифа двоих детей. Первый ребенок умер в младенчестве, а второй – сын Александр – появился на свет уже после того, как Сталин уехал из Курейки.

Большинство сибиряков равнодушно смотрели на совращение малолетней. Но когда ее брат Иона узнал о беременности Лиды, он и местный житель Петр Иванов обратились в местную жандармерию. Сталина от уголовного преследования спасло лишь обещание жениться на девочке, когда она достигнет совершеннолетия. Но своего слова мужчина не сдержал.

Впоследствии Лидия вышла замуж за односельчанина Якова Давыдова. А ее сын Александр до Великой Отечественной войны работал почтальоном, на фронте был дважды ранен, дослужился до звания майора. Затем этот мужчина был директором столовой в Новокузнецке.

Как и Константин Кузаков, в 1935 году Александр Давыдов по требованию сотрудников НКВД подписал документ о неразглашении тайны своего происхождения.

Юрий Давыдов – один из внуков Лидии Перепрыгиной – говорил журналистам, что его бабушка была серьезной женщиной с сильным характером.

Вера Давыдова

Но наиболее длительные отношения связывали Иосифа Виссарионовича с солисткой Большого театра Верой Давыдовой . Этот яркий роман описал известный журналист Леонард Гендлин в своей книге «Исповедь любовницы Сталина». Хотя родственники певицы до сих пор опровергают изложенную в ней информацию.

По мнению Л. Гендлина, когда отношения завязались, Иосифу было уже 54 года, а Вере – 28 лет. В течение долгого времени они тайно встречались на даче вождя, ведь оба состояли в официальных браках. Якобы только близостью к Сталину можно объяснить все многочисленные звания, награды и премии, которых была удостоена прима Большого театра за свою жизнь.

Вера Давыдова являлась народной артисткой РСФСР, народной артисткой Грузинской ССР, лауреатом трех Сталинских премий I степени, обладательницей роскошной трехкомнатной квартиры в центре Москвы.

Валентина Истомина

Последней любовницей вождя народов была Валентина Истомина (девичья фамилия – Жбычкина). С 1935 по 1953 годы она исполняла обязанности экономки Сталина: занималась хозяйством, накрывала на стол, решала другие вопросы, связанные с бытом Иосифа Виссарионовича. Вдовец нуждался в женской поддержке.

Светлана Аллилуева в своей книге «Двадцать писем к другу» написала: «Появились новые лица, в том числе и молоденькая курносая Валечка, рот которой целый день не закрывался от веселого, звонкого смеха. Проработав в Зубалове года три, она была переведена на дачу отца в Кунцево и оставалась там до его смерти, став позже экономкой...».

За годы своей работы Валентина настолько сблизилась со Сталиным, что неотлучно находилась при нем. Он лишь ей доверял подавать ему еду и лекарства. Слухи о том, что Истомина была любовницей вождя, как поговаривают, в частных беседах подтверждал Вячеслав Молотов , который возглавлял МИД СССР в годы Великой Отечественной войны.

После смерти Сталина Валентину отправили на персональную пенсию. Бездетная женщина вырастила племянника, отец которого погиб на фронте. Она умерла в 1995 году.