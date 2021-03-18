Косатки растерзали самое большое животное на планете 

Стая косаток разорвала синего кита вблизи австралийского города Бремер-Бей. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Джемма Шарп, владелица компании, которая организует туры по наблюдению за китами, и еще 40 туристов во время схватки находились в лодке всего в нескольких метрах от происходящего.

На ролике видно, как косатки бросаются в направлении синего кита, выпрыгивают из воды. В течение трех часов хищники выматывали синего кита, пока он не выбился из сил. Они пытались опрокинуть его на бок, чтобы кит не мог дышать. Однако этот метод не сработал, и самка-лидер среди косаток начала кусать его за хвост, чтобы отвлечь.

«Все семейство набрасывалось своим весом на кита, чтобы он не мог отбиться. Мы видели момент, когда он сделал последний вздох, после этого скрылся под водой»,

— поделилась австралийка.

Длина синего кита может достигать 33 метров, а вес — превышать 150 тонн. Животное внесено в Красную книгу и относится к вымирающим видам.