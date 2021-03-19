«Кровожадные людоеды»: каких солдат русской армии так называл Наполеон 

Множество статей и книг написано о подвигах, совершенных русскими солдатами во время войны с Наполеоном. А вот о башкирах, которые сражались с французами не менее отважно, вспоминают гораздо реже. Между тем сам неприятель был поражен тем, как виртуозно владеют луком эти «северные амуры», как их прозвали сами наполеоновцы.

Пренебрежительное отношение

На самом деле еще до войны с Бонапартом башкиры уже более двух веков воевали бок о бок с русскими, участвуя в военных конфликтах, которые вела Россия. А с французами они впервые встретились не в 1812 году, а на 6 лет раньше. Дело в том, что тогда Франция напала на Пруссию. И Россия, как союзница последней, оказалась втянутой в войну.

Башкиры сами выказывали желание служить в русской армии, в которой на тот момент их уже было около 7 тысяч. Однако тогда этот народ не вызывал у противника или сторонних наблюдателей никаких эмоций, кроме смеха и равнодушия.

С особым пренебрежением высказывались иностранцы о башкирском вооружении. Башкиры в основном пользовались луками, пиками и саблями, некоторые носили кольчуги. Англичанин Роберт Вильсон также поначалу говорил о них так: «Их служба в европейских армиях не может иметь большой пользы».

Башкирский лук

На самом деле, согласно царскому указу, с 1736 года представителям этой национальности запрещалось владеть огнестрельным оружием. Запрет был отменен в конце XVIII века. Однако за это время башкиры не только разучились пользоваться огнестрельным оружием, но и еще более развили искусство стрельбы из лука. И в какой-то степени лук стал их козырем, а не недостатком. Впоследствии даже французы отдавали должное меткости башкир и прозвали их «северными амурами».

Понятно, что сами башкиры относились к своим традиционным лукам с почтением. Когда в 1814 году на обратном пути из Парижа они встретились со знаменитым Иоганном Вольфгангом Гете, один из знатных башкир преподнес великому немецкому поэту дорогие подарки — лук и колчан со стрелами.

Кстати, на шпиле одной из церквей в германском городе Шварце и по сей день красуется железная копия стрелы, выпущенной метким башкирским стрелком.

Во время службы в русской армии «северные амуры» находились на полном самообеспечении. Оружие, продовольствие, лошадей и одежду башкиры приобретали за свой счет, а во время сражений они нередко обзаводились трофейными ружьями и пистолетами. Тем не менее служить в русской армии желали многие. Во время войны с Наполеоном по инициативе самих башкир были созданы 28 башкирских полков.

«Кровожадные людоеды»

Вместе с русскими войсками башкиры вытеснили противника из Гамбурга, Эрфурта, Берлина, Веймара, Франкфурта-на-Майне. 9 башкирских полков дошли до самого Парижа. Тогда европейцы уже не смеялись, а страшно боялись представителей этого народа. Они были уверены в том, что башкиры очень кровожадны и не брезгуют человеческой плотью.

Эти слухи распускал даже сам Наполеон. Неудивительно, что появление башкир на улицах Европы вызывало порой неадекватную реакцию со стороны местных жителей.

Башкирам, служащим в русской армии, нередко доверяли сопровождение пленных, переправку почты, охрану различных объектов и высокопоставленных чиновников. Многие башкиры — участники войны 1812 года были удостоены различных наград. Сам император Александр I после победы через князя Волконского поблагодарил «северных амуров» за их помощь в военных действиях.