Линия Сталина. Могла ли она спасти СССР от катастрофы? 

80 лет назад Советский Союз вошёл в финальную фазу строительства сети оборонительных сооружений в западных регионах страны. Предчувствуя неизбежную схватку, в Москве, видимо, осознавали, что успех или неудача этих мероприятий может иметь решающее значение в первые недели войны.

Чтобы ускорить работы и улучшить качество фортификаций нарком обороны СССР Семён Тимошенко приказом №0122 от 20 марта 1941 года распорядился выделить Управление оборонительного строительства из состава Главного военно-инженерного управления Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Как считают эксперты, такой либерализацией в Москве решили частично позаимствовать немецкий опыт сооружения линии Зигфрида (Западного вала), которая была создана в 1938-1940 годы на западе Германии.

В пользу этой версии говорит получение Иосифом Сталиным 9 января 1941 года закрытого бюллетеня иностранной информации ТАСС, в котором помимо прочего описывалось строительство инженерных сооружений от Клеве до Базеля.

Немцам действительно удалось невероятное: мощнейшая 630-километровая полоса фортификаций была возведена всего за лишь за два года. Впоследствии Западный вал сыграл большую роль в так называемой «Странной войне», когда после оккупации Польши англо-французские войска не отважились вступить в сухопутное противостояние с немцами.

Архитектором немецкого чуда стал генерал-инспектор путей сообщения Германии Фриц Тодт, получившую широкую известность благодаря грандиозному успеху программы строительства автобанов.

Тодт умело сочетал принципы централизованного и, как говорят сейчас, горизонтального управления. Он разбил местность, где по плану должна появиться линия Зигфрида, на 22 участка и назначил на каждый отдельное строительное управление с достаточно высокой степенью автономности.

Для наблюдения за ходом сооружения были назначены специальные референты, служившими связующим звеном между центром и участковыми управлениями. Естественно, такая структура могла по-настоящему эффективно работать только при подборе толковых руководителей участков. Немцы с этой задачей справились отлично.

Число занятых на строительстве Западного вала росло галопирующими темпами. 20 июня 1938 года в работы были вовлечены 9 тысяч человек, 13 июля — 20 тысяч, 20 июля — 35 тысяч, 27 июля — 45 тысяч, 3 августа — 77 тысяч, 24 августа — 145 тысяч, 7 сентября — 191 тысяча, 14 сентября — 213 тысяч, 21 сентября — 241 тысяч.

Также советское руководство пребывало под впечатлением успешных оборонительных боёв финской армии на линии Маннергейма. Кампания 1939-1940 годов закончилась номинальным успехом и выполнением требований Москвы, но потери личного состава в ней составили 7 к 1 не в пользу Красной армии.

«Вся линия восточной границы Финляндии состояла из труднодоступных оборонительных рубежей. Но несравненно более мощными были укрепления Карельского перешейка, который превратился, по мнению финского командования и иностранных военных специалистов, в неуязвимую и неприступную крепость», — воздавал должное противнику начальник Главного управления военно-инженерных войск РККА генерал-майор Аркадий Хренов.

Впрочем, высокое значение оборонительных фортификаций в Москве осознали задолго долго Великой Отечественной войны. В 1928 году в западных регионах СССР началось строительство знаменитой линии Сталина, которая протянулась от Ленинграда до Одессы.

Она представляла собой более 20 укреплённых районов (УР), прикрывавших важнейшие города страны. Больше всего фортификаций было сосредоточено в районе Киева, что в итоге позволило Красной армии успешно сдерживать натиск противника в течение двух месяцев, вплоть до середины сентября 1941 года.

Фактически Киев был сдан гитлеровцам из-за провалов РККА на юго-западном направлении. Катастрофические поражения советских войск в южной Украине позволили вермахту практически полностью окружить город с гарнизоном, который насчитывал более 470 тысяч бойцов.

Терять такую силу было непозволительно. В Москве приняли тяжёлое, но адекватное решение оставить столицу УССР с надеждой на последующее возвращение.

Большие потери немецкие войска понесли и при наступлении на Минский укрепрайон. Красноармейцы, оборонявшие столицу БССР, смогли буквально за три дня боёв уничтожить около 30% танков Третьего рейха. Такой ущерб стал большой неожиданностью для вермахта, привыкшего к относительно лёгкому продвижению вглубь территории противника. Тем не менее Минск был взят за несколько дней.

Не очень удачно складывалась оборона и других советских городов. После стремительного продвижения немцев по Прибалтике в начале июля было сломлено сопротивление Псковского укрепрайона, прикрывавшего с юга Ленинград.

Город на Неве удалось спасти благодаря успешным боям Красной армии в Мурманской области, на Карельском перешейке и на Кингисеппском УРе. Кингисепп держался полтора месяца и был захвачен 16 августа 1941 года. Понесённые гитлеровцами потери дали советским войскам небольшую передышку для подготовки нового оборонительного рубежа.

В преодолении линии Сталина немцам помогал опыт штурма фортификаций времён Первой мировой войны и линии Мажино в период шестинедельной французской кампании. Мощные укрепрайоны солдаты вермахта старались изолировать, разорвав коммуникацию и снабжение.

Затем враг начинал выявлять огневые точки и потом планомерно обстреливать их из крупнокалиберной артиллерии. Для нападения на ДОТы (долговременные огневые точки) использовались орудия калибра 37 мм и 20 мм, танки и штурмовые группы пехоты.

Линия Сталина, безусловно, позволила затормозить продвижение гитлеровцев к крупным городам страны. СССР получил драгоценное время на мобилизацию, подтягивание резервов, эвакуацию мирного населения и промышленных предприятий.

В то же время Красная армия не смогла реализовать потенциал данной фортификационной сети. Отчасти это объяснялось начавшимися работами по сооружению на присоединённых по пакту Молотова-Риббентропа территориях (Прибалтике, Западной Белоруссии и Западной Украине) новых инженерных укреплений.

Линия Молотова протянулась от Балтики до Карпат, включая 13 укрепрайонов — Тельшяйский, Шауляйский, Каунасский, Алитусский, Гродненский, Осовецкий, Замбровский, Брестский, Ковельский (Любомльский), Владимир-Волынский, Струмиловский, Рава-Русский, Перемышльский.

Однако далеко не все фортификации находились в готовности. По состоянию на 22 июня 1941 года из 5,8 тысяч ДОТов, которые планировалось построить, были возведены только 880. Но даже они далеко не всегда были оснащены вооружениями, средствами связи и личным составом.

Это сыграло свою роковую роль. Слабо подготовленную линию Молотова немцы миновали без особых трудностей. В результате вся мощь нацистской военной машины обрушилась на линию Сталина, которая, к слову, также страдала от нехватки самого необходимого.

Причиной тому послужили не только просчёты советского командования. В Москве закономерно рассчитывали сосредоточить ресурсы на линии Молотова, именно на неё возлагалась задача первостепенного сдерживания агрессии вермахта. С точки зрения советского руководства укрепления, построенные в 1928-1939 годы, утратили прежнее значение.

В связи с этим, как отмечают историки, в условиях дефицита ресурсов на создание новых фортификаций Красная армия начала снимать вооружение и личный состав с ДОТов на линии Сталина, чтобы перебросить их на запад. Таким образом войска оккупантов смогли застать врасплох часть укрепрайонов, которые гипотетически могли оказать ожесточённое сопротивление.

В российских экспертных кругах часто встречается утверждение о том, что линия Сталина не являлась по-настоящему современной фортификационной сетью. К сожалению, такой взгляд близок реальности — Красной армии не всегда удавалось подвести к укрепрайонам коммуникации и создать сплошную огневую полосу для противника, как это изначально задумывалось.

Определённые недостатки имели и сами ДОТы, хотя, как правило, их железобетонные конструкции могли выдерживать несколько точных попаданий артиллерии гитлеровцев.

В защиту архитекторов линии Сталина стоит сказать, что объекты этой системы размещались на наиболее выгодных позициях и хорошо вписывались к окружающую местность. Ключевые ошибки были допущены уже в процессе эксплуатации укрепрайонов.

История не знает сослагательного наклонения, но более грамотное использование потенциала УРов наверняка позволило бы Красной армии сдержать вермахт практически по всему фронту и дольше оборонять Псков, Кингисепп, Минск и Киев.