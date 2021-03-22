Чем опасен португальский кораблик 

Встреча с существом, известным под названием «португальский кораблик», не сулит человеку ничего хорошего. Заметив его в воде, стоит уплывать от него как можно быстрее. О том, что же это за существо и в чем его опасность, читайте в материале «Рамблера».

Португальский кораблик (или физалия) — это, на самом деле, целая колония живых организмов, каждый из которых выполняет в общем, похожем на медузу, «теле» свою функцию.

Название свое португальский кораблик получил из-за внешнего сходства надводного воздушного пузыря с парусами португальских кораблей, ходивших по морям в Средние века. Правда, в отличие от настоящих кораблей, самостоятельно передвигаться португальские кораблики не могут: их перемещение обусловлено морскими течениями, поэтому повстречать их можно в разных уголках планеты.

Но желать встречи с португальским корабликом людям точно не стоит: у этого необычного существа крайне мощный яд, концентрирующийся в области щупалец. Действие этого яда можно сравнить с ядом кобры. От гибели от воздействия яда португальского кораблика человека спасает лишь более длительный период действия на организм.

При контакте с щупальцами португальского кораблика человек ощущает сильное жжение, которое может не проходить в течение нескольких дней. Помимо этих неприятных ощущений, пострадавший под воздействием токсина может чувствовать сильную головную боль, болезненные ощущения в сердце, возникают проблемы с дыханием. Особенно опасен яд португальского кораблика для аллергиков и людей с хроническими заболеваниями: без оказания медицинской помощи пострадавшие могут погибнуть.

При встрече с португальским корабликом необходимо немедленно обратиться за помощью к врачам, самостоятельно принимать какие-либо меры по устранению действия яда нельзя. Место ожога ни в коем случае нельзя трогать руками, пытаться самому его промывать пресной водой или протирать салфеткой: это лишь ускорит действие яда на организм и сделает боль сильнее. Чтобы облегчить боль, можно опустить пораженный участок поместить в морскую воду и дождаться помощи специалистов.