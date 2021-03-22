Гостеприимный гетеризм на Руси: что это было на самом деле

Явление, когда хозяин дома в знак особого расположения к визитёрам предлагает им в качестве подарка провести ночь любви с собственной женой или дочерью, в этнографии получило название гостеприимный гетеризм.

Данный обычай по сей день существует у народов сохранивших традиционно-племенной образ жизни, но на разных этапах исторического развития был присущ почти всем ныне цивилизованным нациям.

Истоки гостеприимного гетеризма

Историки, изучающие вопрос гостеприимного гетеризма в русских деревнях, отмечают, что данный обряд славяне могли перенять у скифов, которые в летописях XVII века, упоминаются как родоначальники русского этноса.

О наличии в их культуре интимного подношения незнакомым посетителям свидетельствовал греческий путешественник и историк Приск Панийский, который написал в V веке рукопись «Византийская история и деяния Аттилы в восьми книгах». В этом труде он зафиксировал, что гостя в скифской деревушке получил от царствовавшей в ней женщины не только щедрые кушанья, но и нескольких красавиц для соития.

Выражая подобным образом уважение, они, по суждению французского исследователя Арнольда ван Геннепа налаживали более тесную связь с чужестранцами. В издании «Обряды перехода» он сравнил гостеприимный гетеризм с совместной трапезой, когда хозяин делит с пришлым человеком один кусок хлеба.

В свою очередь исследователи Д. Раевский и В. Петрухин в работе «Очерках истории народов России в древности и раннем Средневековье» заостряют внимание читателей, что кочевники авары, останавливаясь на зиму в селениях славян, забирали в наложницы дочерей и жён, местных мужчин.

Хлебосольство русских

На страницах многотомной «Истории государства Российского», принадлежащей перу Николая Карамзина нашли отражения не только военные баталии и преобразования правителей, но и культурно-бытовой уклад русской жизни с присущим ей гостеприимством.

Повествуя о нём, он писал, что любой странник представлял собой некую священную личность, которую с отрадой встречали, потчевали и оберегали. Более того славянину, по традиции было рекомендовано, покидая дом оставлять отворённой дверь и накрытым стол, чтобы пилигрим, уставший от дороги, мог найти в нём и кров, и пищу.

А уже историк В. Безгин в своей монографии «Русская деревня конца XIX – начала XX века: грани крестьянской девиантности» рассказывает о такой стороне русского хлебосольства, как гостеприимный гетеризм.

Отмечая, его локальный характер он опирается на исследования С. Шашкова, писавшего, что в северных областях России хозяин, сдавая внаймы жилище, «предлагает жильцу свою супругу или дочь, увеличивая, разумеется, при этом квартирную плату».

Аналогичный обычай практиковался в некоторых селениях Болховского уезда (Орловская область), где приезжим купцам, старостам, судьям и иным должностным лицам мужики предлагали скрасить досуг интимными встречами с собственными жёнами и даже невестками, чьи мужья были в отъезде. Зачастую за эту услугу гости расплачивались деньгами, которые главы семей тратили на семейные нужды.

Меркантильностью и свободонравием отличались представители сильного пола деревенек Мешково и Коневка, добровольно отправлявшие своих супруг на любовные утехи к богатым соседям или приказчику, чтобы те своим телом заработали немного деньжат или хотя бы принесли с собой хлеб да табак.

Но если быть точными в формулировках, эти примеры больше подходят под определение гостеприимной проституции, поскольку женщины предоставлялись посетителям за определённую плату, а не в знак почтения.

Гостеприимная проституция

Гостеприимная проституция часто практиковалась в России во времена существования крепостного права, когда имевшие полную власть над крестьянами помещики, приглашали в гости соседей и прилагали в комплект к угощениям дворовых девиц, готовых исполнить любое желание господина.

Дипломат из Швеции Петрей, странствуя по России XVII века в своих путевых заметках отмечал, что некоторые обнищавшие представители знати и горожане, когда у них заканчивались средства к существованию, «бродят по всем закоулкам и смотрят, не найдется ли каких-нибудь богатых молодчиков и, предлагая им для блуда своих жен, берут с них по 2—3 талера, смотря по красоте и миловидности жены. Муж все время ходит за дверью и сторожит, чтобы никто не помешал им».

В это же время с обличительным словом к служивым обращался патриарх Филарет, призывавший их отказаться от практики закладывать своих жён товарищам, которые вместо взимания процентов могли воспользоваться интимными услугами своих заложниц.