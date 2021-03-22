У современных мальчишек есть доступ к самым разным достижениям пиротехнической науки. В новогодние праздники разнообразие и количество всевозможных петард, ракет, хлопушек и фейерверков, представленных в продаже, просто поражает. В СССР мальчишки были лишены этого великолепия, но это не значит, что грохот и выстрелы не оглашали дворы нашего детства.

В СССР все что взрывалось было под запретом и в продаже можно было найти только хлопушки, срабатывавшие через раз, бенгальские огни и пистоны. Именно пистоны были единственной фабричной продукцией, которая хоть как-то котировалась у мальчишек.

Самый младшие доводили взрослых до белого каления выстрелами из пистонных пистолетов. Шалунам постарше это было неинтересно – они сворачивали бумажную ленту в тугой рулончик, клали на бордюр и били сверху камнем. Грохот получался несравнимый с вялыми одиночными хлопками.

Но для настоящих любителей спецэффектов скудный магазинный ассортимент был не помехой, ведь в продаже можно было найти все необходимые для кустарной пиротехники компоненты.

Самой простой ракетой была спичка, плотно завернутая в фольгу. Именно поэтому обертки от шоколада мальчишки никогда не выбрасывали и не давали выбрасывать другим. Настоящими везунчиками были те ребята, родители которых запекали мясо в фольге – у них ценный ресурс водился дома целыми рулонами.

Правда, спичек для этих экспериментов требовалось очень много и если дома замечали пропажу, то могло и влететь. Но если не было фольги, а спичек удавалось достать только один коробок, можно было сделать импровизированную ракетницу. Шума она не создавала, но все равно было очень интересно.

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Большим спросом пользовались велосипедные спицы. Они водились у каждого мальчишки, правда расходовались так быстро, что это вызывало изумление у родителей. А все потому, что использовались по назначению они очень редко – гораздо интереснее было наполнить головку спицы серой от спичек и бросить об асфальт или стену.

Был и более экстремальный вариант ударного действия. Для этого нужно было соединить гайкой два болта, а между ними насыпать ту же универсальную серу от спичек. Это было опасно, так как иногда гайку разрывало и болты как снаряды летели в разные стороны.

Для ребят, у которых руки росли из нужного места, ничего не было проще, чем сделать пугач. Для этого требовалось раздобыть медную трубку, гвоздь и жгут или кусок велосипедной камеры. Соединив эти предметы, получали многоразовый девайс, оглушавший грохотом всех в радиусе нескольких метров.

Если трубки и резинки не было, можно было извлечь грохот даже просто из гвоздя и спичек. Для этого пробивали в асфальте отверстие, заполняли головками от спичек, вставляли гвоздь и били по нему кирпичом. Это было очень неполезно для дорожного покрытия, но зато шумно и весело!

Настоящим праздником для детворы был случайно обнаруженный в куче строительного мусора патрон от монтажного пистолета. Эти холостые «боеприпасы» просто бросали в костер и наслаждались звуковыми эффектами. Особо отчаянные могли извлечь из патрона порох для своих мальчишеских целей, правда, было его в серой гильзе совсем немного.

У советских мальчишек высоко котировались не только взрывающиеся и горящие ярким пламенем вещества, но и соединения, обильно выделяющие газы и дым. Настоящим праздником для сорванцов был потерянный сантехниками из ЖЭКа карбид, ведь с ним можно было придумать столько интересного!

Те что помладше просто бросали белые камешки в воду и наслаждались шипением и странным запахом, а ребята постарше уже знали, что выделяемый газ горюч и выделяется в больших объемах. Запертый в бутылку с водой карбид кальция разрывал ее со страшной силой, и нужно было вовремя отбежать.

Немало радости детворе доставлял и полимерный материал целлулоид. Из него в СССР изготавливали линейки, детские игрушки и шарики для пинг-понга. Если кусочек этого материала поджечь, то он выделял огромное количество густого дыма.

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Поэтому линейки у школьников были сплошь деревянные, а раздавленный в азартной игре шарик бережливо прятали в карман. Сломанная игрушка-неваляшка, выброшенная кем-то расточительным, считалась настоящим кладом, так как содержала фантастический запас «дымовухи».

Если у семьи была дача или хотя бы огород, то юный пиротехник мог без труда раздобыть селитру. Это популярное в СССР удобрение нужно было развести в воде, а затем замочить в полученном растворе газету. Высохнув, такая бумага при возгорании давала дыма больше любой линейки.

Вообще, пытливый ум советских пацанов пытался найти применение любым бытовым и промышленным предметам . Все что горело и взрывалось, бросали в костры, а что могло содержать сырье для самоделок, разбиралось и распиливалось.