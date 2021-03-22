Как в СССР побеждали смертоносные эпидемии

Сегодня часто можно услышать о том, что в СССР все пили газировку из одного стакана в автомате, но при этом никто не болел. Это не так — эпидемии были, но в большинстве случаев власти об этом молчали. Благодаря героическому труду врачей-эпидемиологов в советской стране болезни удавалось побеждать.

Эпидемия «испанки» в 1918–1919

Охвативший в начале XX века весь мир испанский грипп — это самое худшее, что случалось с человечеством в новой истории. Заразность болезни была очень высока, а смертность достигала 20%. При этой форме гриппа симптомы нарастали стремительно и в группе риска были, в первую очередь, молодые, сильные люди.

Борьба с «испанкой» в молодой советской стране привела к появлению моды на отказ от рукопожатий. Врачи утверждали, что избавившись от привычки протягивать в качестве приветствия руку, граждане значительно снизят риск заболеть. Появились даже целые общества, наподобие «Союза упрощения приветствий» с лозунгом «Долой рукопожатия».

Несмотря на все усилия врачей, остановить вовремя эпидемию в стране не удалось — не хватало элементарных знаний о вирусах и особенностях их распространения и действий. Лечение больных заключалось, в основном, в борьбе с симптомами и в поддержании организма. Также проводились масштабные карантинные мероприятия.

Сегодня называют разные цифры потерь от пандемии «испанки», от 0,8 до 3,4% населения планеты. Болезнь не щадила никого — от осложнений, вызванных этой формой гриппа, умер один из руководителей СССР Яков Свердлов и актриса Вера Холодная

Черная оспа

Черная оспа по праву считается одним из самых опасных заболеваний на планете. Ее инкубационный период может составлять до двух недель, а смертность, при отсутствии вакцинации — от 20 до 90%. Передается оспа воздушно-капельным путем и при этом ее возбудитель отлично выживает на открытом воздухе.

В 30 х годах XX века в СССР объявили о том, что черная оспа окончательно побеждена. Но в 1959–1960 году едва не началась эпидемия этой страшной болезни прямо в Москве. «Нулевым пациентом» стал художник Алексей Кокорекин, дедушка телеведущей Ольги Кокорекиной.

Как это часто бывает, болезнь приехала к нам из дальних стран. Любитель экзотики Кокорекин, во время поездки в Индию, присутствовал при церемонии сожжения тела брахмана, умершего от оспы. Художник не имел достаточно познаний в области медицины, чтобы понять, что подвергает риску не только себя, но и миллионы своих соотечественников.

Уже в Москве Кокорекин почувствовал себя плохо и его госпитализировали с диагнозом «пневмония». Менее чем через сутки пациент скончался, а причину смерти смогли определить только при вскрытии тела. Количество людей, которые общались с художником после его возвращения из путешествия, было очень велико.

В группе риска оказались не только попутчики и медперсонал, но и жена, любовница, дети, коллеги и просто знакомые, с которыми Алексей Кокорекин повидался после приезда. Всех людей,контактировавших с умершим, отыскали и отправили на карантин, а в Москве ввели обязательное вакцинирование от оспы.

К сожалению, черная оспа унесла жизнь не только беспечного художника, но и еще трех человек. Пострадали не только люди, контактировавшие с больным, но и те, кто приобрел привезенные из поездки индийские ткани, которые жена Кокорекина сдала в комиссионный магазин.

Вакцинация уже инфицированных оспой людей привела к серьезным осложнениям, последствия которых остались у людей на всю жизнь. Но, несмотря ни на что, благодаря слаженным действиям медиков, эпидемии в СССР удалось избежать.

Сибирская язва

Сегодня сибирская язва знакома нам разве что из новостей. Время от времени террористы сеют панику, присылая кому-то по почте конверты, якобы со спорами этой болезни. Но раньше все было совсем иначе. Обнаруженный в XIX веке возбудитель сибирской язвы приводил к смерти в 90% случаев, при отсутствии специального лечения и в 30% при должном медицинском уходе.

Борьба с этой болезнью серьезно усложнена тем, что ее начальные симптомы очень сложно отличить от банального гриппа. Часто бывало так, что диагностировали сибирскую язву, только когда организм уже был тяжело поражен инфекцией и на теле заболевшего появлялись похожие на фурункулы, превращающиеся затем в черные язвы. При этом воспалялись лимфатические узлы и начиналось серьезное расстройство желудочно-кишечной системы.

Возбудитель сибирской язвы очень стоек к неблагоприятным факторам. Даже кипячение гарантированно убивает его только через час. Тела людей и животных, погибших от болезни, десятилетиями могут оставаться источниками опасности и их необходимо хоронить или утилизировать особыми способами. Из-за этого лечение и профилактика этой инфекции очень усложнены.

В СССР узнали, что такое сибирская язва в 1979 году, когда болезнь появилась в Свердловске. Недалеко от этого города на Урале располагался так называемый «ящик» Свердловск-19 — закрытый военный городок с лабораториями, разрабатывающими бактериологическое оружие и способы защиты от него.

Спустя долгие годы стало известно, как грамположительная палочка — возбудитель сибирской язвы, покинула стены секретной лаборатории. Но чтобы мировое сообщество не заподозрило СССР в нарушении Конвенции о запрещении разработки и производства биологического оружия, было объявлено, что источником заражения стало мясо.

Микробиолог Канатжан Алибеков, посвятивший немалую часть своей жизни разработке смертоносного оружия для СССР, рассказал, что бактерия вырвалась на свободу из-за обычной халатности. Один из сотрудников случайно снял фильтр с оборудования и не сказал о своей ошибке коллегам. Только благодаря самоотверженной работе врачей и ученых удалось избежать эпидемии союзного масштаба. Но сибирская язва все равно собрала свою страшную жатву — в Свердловске и области от болезни умерли 64 человека. По неофициальным данным, число жертв может превышать 100 человек.

Менингококковая инфекция

В 1960 х годах менингококковая инфекция попала в СССР из соседнего Китая. Она вызывала тяжелые поражения головного мозга, в 30% случаев приводившие к смерти заболевшего. Те, кто выздоравливал, часто оставались инвалидами и всю оставшуюся жизнь нуждались в специальном уходе. Иммунитета к этой болезни в стране не было ни у кого, а существовавшие на тот момент вакцины оказались неэффективными. Эпидемию советские врачи ликвидировали три года, при этом использовались как стандартные профилактические меры, так и непопулярные методы.

Тех, у кого заподозрили инфекцию, снимали с поездов, задерживали на улицах и забирали с рабочих мест в строгую изоляцию. Эти меры не сразу, но все же дали нужный эффект и эпидемия была побеждена. Но в 1996 году была снова зафиксирована вспышка менингита и опять беда пришла из Китая.

Инфекцию в Россию привезли вьетнамские «челноки», возившие на рынки наших городов товары из Китая. Но медики уже были готовы к борьбе с болезнью и эпидемию ликвидировали, не дав ей разрастись. Для этого была закуплена за рубежом проверенная вакцина и сделаны прививки всем вьетнамцам.

Чума

Для современного человека чума — это смертельная болезнь из далекого Средневековья, давно побежденная героическими усилиями ученых. Большинство из нас не знает, что эта ужасная инфекция до сих пор пытается взять реванш в разных уголках планеты и, бывало, что появлялась и в нашей стране.

В 1920 году чума появилась в Приморском крае. Это была легочная форма болезни, которую на Дальний Восток завезли из проблемного Китая. Если у бубонной формы при отсутствии лечения смертность достигает 60%, то легочная форма не оставляет заболевшему ни единого шанса на выздоровление. В 20 х годах чуму с большим трудом, но победили. Но эта вспышка была далеко не единственной за историю СССР. Основными очагами распространения чумной бациллы были республики Средней Азии и Закавказья.

Часто люди заболевали, поедая мясо зараженных грызунов — сурков. Также переносчиками инфекции становились блохи, жившие на сурках, сусликах, крысах и белках. Невысокий уровень личной гигиены и неважное медицинское обслуживание работали в пользу чумы, которая распространялась молниеносно и передавалась от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем и через прикосновения.

В 1939 году произошло выходящее из ряда вон ЧП — чума была обнаружена не в горах Алтая и не в степях Казахстана, а в столице СССР. В Москву смерть привез саратовский эпидемиолог Абрам Берлин, испытывавший на себе новую вакцину от болезни. Определить инфекцию, поразившую ученого, удалось не сразу, но по счастливой случайности эпидемии не случилось. Среди жертв чумы оказался сам Берлин, парикмахер, который его стриг и лечащий врач, контактировавший с больным до определения точного диагноза. Трудно себе представить, какие к каким последствиям могла привести вырвавшаяся на просторы московских улиц инфекция, если бы не срочные карантинные меры.

Согласно данным, предоставленным инфекционистом Максимом Фишером, с 1920 по 1989 годы в СССР заболели разными формами чумы 3639 человек, 2060 из которых умерли. Вспышки заболевания обнаруживали в Дагестане, Приэльбрусье, в Туркмении, Калмыкии, Казахстане и Прикаспийских регионах.

Из последних новостей можно упомянуть обнаруженного в 2012 году на Алтае, рядом с границей Монголии, возбудителя особо опасного подвида. Позднее несколько единичных случаев заболевания фиксировали в Кош-Агачском районе республики. В 2019 году чумой заразился 10-летний мальчик, употреблявший жареное мясо сурка.

Холера

Холера неоднократно появлялась на просторах СССР, начиная с Гражданской войны. Последняя серьезная вспышка произошла в 70 х годах в Каспийском регионе, а центром эпидемии стал крупный город Астрахань. Только за одно лето там было зарегистрировано 1270 случаев болезни и выявлено свыше 1000 носителей инфекции. У эпидемиологов не было единого мнения, откуда пришла напасть. Одни были уверены, что возбудитель попал в СССР из Ирана, а другие настаивали, что источник инфекции — местные водоемы со стоячей водой. Холера не ограничилась местностью вокруг Каспия и вскоре заболевшие появились в Москве, Ленинграде и еще 20 городах страны.

На карантин пришлось закрыть Керчь, Астрахань и Одессу — въезд и выезд из города был запрещен и за этим следили военные. Их же привлекли и для принудительной госпитализации людей, которые контактировали с больными или имели подозрительные симптомы.

Несмотря на всесоюзный размах, эта эпидемия не получила широкой огласки. В прессе и на телевидении было строжайше запрещено упоминать о холере, поэтому информация распространялась исключительно в виде слухов. Резонанса не произошло и потому, что смертность от болезни была невысокой, всего около 1%, в чем, несомненно, заслуга самоотверженных советских медиков.

Отдельные случаи холеры регистрировались в Астраханской области вплоть до 1981 года, но это были 1–2 заболевшихв год. Несмотря на отсутствие прямой угрозы, этот факт не давал ученым и врачам расслабляться, ведь он говорил о необычайной живучести холерного вибриона.