Великая Отечественная война стала огромным испытанием не только для страны, но и для каждого конкретного человека. Не всем хватало смелости идти на войну и они предпочитали скрываться. "Рамблер" расскажет, на что шли дезертиры во время Великой Отечественной войны.

Дезертирство – это самовольное оставление места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы или покидание поля боя. Об этом феномене принято молчать, но цифры подтверждают факт того, что далеко не все рвались под пули.

В первый год войны органы НКВД задержали свыше 710 тысяч дезертиров и более 71 тысячи уклонистов. Информацию о совокупной статистике в своей книге "Все для фронта?" приводят Д. Дёгтев и М. Зефиров. По их словам, число дезертиров 1,7 миллионов человек, уклонистов – 2,5 миллиона.

Некоторые уклонялись от военной обязанности от испуга, а другие просто не поддерживали существующую власть. Многие бежали, так как был шанс воссоединиться с родственниками на оккупированной территории.

Некоторые упоминали мировоззренческие или религиозные мотивы. Кстати, уже в современном кинематографе есть фильм на эту тему "По соображениям совести", где главный герой отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в истории.

При этом существовал официальный документ, освобождавший от отправки на фронт. Его выдавали специалистам в стратегически важных для обороны отраслях промышленности и хозяйства, некоторым представителям науки, культуры, искусства и спорта. Но обеспеченные люди всегда могли купить подобный документ путем бюрократических махинаций.

Спасти могли и медицинские противопоказания, например, шизофрения или туберкулез. Безусловно, имели место "липовые" справки. Однако уже в 1943 году началась настоящая охота на дезертиров.

Дело в том, что неприкаянные люди стали грабить склады, обозы, магазины и квартиры. В связи с этим отделы НКВД, а позднее «СМЕРШа» получили право стрелять на месте. Самая масштабная операция по розыску и поимке дезертиров была проведена летом и в начале осени 1944 года. Тогда в результате усилий НКВД, НКГБ и «СМЕРШа» было арестовано 171 тысяча человек. Большую часть отправили на фронт.