Зачем фараоны носили накладные бороды

В Древнем Египте все мужчины щеголяли с гладко выбритыми лицами, изредка, правда, украшали подбородки искусственной растительностью из овечьей шерсти. Правом носить бороду обладал только фараон. Но чаще всего и они пользовались накладной бородой, но совершенно иной формы и из других материалов, нежели простолюдины. О том, зачем они это делали, читайте в материале “Рамблера”.

Накладные бороды в форме треугольника или куба считались признаком могущества фараона, кроме того, они являлись олицетворением их божественной природы. Накладные бороды для фараонов делались из драгоценных металлов, в том числе из золота. Некоторые историки считают, что золотая удлиненная борода на лице фараонов могла символизировать луч солнца, что вполне логично, если вспомнить, что фараон считался сыном бога солнца Ра.