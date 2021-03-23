Зачем фараоны носили накладные бороды

В Древнем Египте все мужчины щеголяли с гладко выбритыми лицами, изредка, правда, украшали подбородки искусственной растительностью из овечьей шерсти. Правом носить бороду обладал только фараон. Но чаще всего и они пользовались накладной бородой, но совершенно иной формы и из других материалов, нежели простолюдины. О том, зачем они это делали, читайте в материале “Рамблера”.
Накладные бороды в форме треугольника или куба считались признаком могущества фараона, кроме того, они являлись олицетворением их божественной природы. Накладные бороды для фараонов делались из драгоценных металлов, в том числе из золота. Некоторые историки считают, что золотая удлиненная борода на лице фараонов могла символизировать луч солнца, что вполне логично, если вспомнить, что фараон считался сыном бога солнца Ра.
Правители Египта крепили накладные бороды при помощи тесемок и иногда украшали тонкой золотой змейкой — символом бессмертия. После смерти фараона его бороду могла при желании надевать его жена.