Следы неизвестной цивилизации обнаружили на территории Китая. Еще около трех тысяч лет назад представители этой цивилизации могли населять юго-западные регионы государства. О находке археологов сообщает издание Daily Star.

Артефакты нашли при раскопках в округе Гуанъюань, провинция Сычуань. С 2019 года на месте нашли более 500 предметов из золота, бронзы, нефрита и слоновой кости. Исследование показало, что предметы были созданы более трех тысяч лет назад, но никак не связаны с уже известными культурами Китая.

Полученные данные указывают и на поразительный факт, что представители древней цивилизации тесно взаимодействовали с соседями. Однако специалистам никак не удалось расшифровать символы на некоторых артефактах.

Сам регион, где нашли артефакты, в древности называли Чжун Юань или «Центральная Земля» и эксперты считают, что здесь зарождались наиболее развитые цивилизации, а людей, живущих за пределами региона считали варварами.