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Следы неизвестной цивилизации обнаружили на территории Китая

Диана Товсепова
2 часа назад
Следы неизвестной цивилизации обнаружили на территории Китая. Еще около трех тысяч лет назад представители этой цивилизации могли населять юго-западные регионы государства. О находке археологов сообщает издание Daily Star.
Артефакты нашли при раскопках в округе Гуанъюань, провинция Сычуань. С 2019 года на месте нашли более 500 предметов из золота, бронзы, нефрита и слоновой кости. Исследование показало, что предметы были созданы более трех тысяч лет назад, но никак не связаны с уже известными культурами Китая.
Полученные данные указывают и на поразительный факт, что представители древней цивилизации тесно взаимодействовали с соседями. Однако специалистам никак не удалось расшифровать символы на некоторых артефактах.
Сам регион, где нашли артефакты, в древности называли Чжун Юань или «Центральная Земля» и эксперты считают, что здесь зарождались наиболее развитые цивилизации, а людей, живущих за пределами региона считали варварами.
По оценкам специалистов, найденная цивилизация могла существовать тысячи лет, но упоминаний о ней нет в известных исторических источниках. Поэтому история Китая может значительно усложниться.
Ранее "Рамблер" показывал случаи, когда природа выиграла битву с цивилизацией.
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