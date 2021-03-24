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Что иностранцев раздражает в русском языке

Мира Маркина
1 час назад
Неспроста считается, что для иностранцев выучить русский язык так же сложно, как для русского человека китайский. Кириллица, падежи, спряжения - все это и многое другое вгоняет в ступор даже людей с высоким IQ. "Рамблер" выбрал несколько вещей в русском языке, которые неизменно раздражают тех, кто им не владеет.

Рукописный текст

Текст, написанный на русском языке от руки, воспринимается иностранцами как зашифрованное заклинание. Прочесть его и уж тем более понять смысл удается лишь тем, кто изучает язык уже несколько лет.

Невыносимые согласные: ч, ш, щ

Звки "ч", "ш" и "щ" для человека, незнакомого с ними, звучат примерно одинаково. Именно поэтому иностранцы нередко путают их в разговоре, что приводит к некоторым казусам: так, пытаясь произнести слово "ящик", человек может сказать "яшик".

Шесть синонимов для to go

Русский язык неслучайно славится своим богатством и красноречием. К примеру, в то время пока носители английского языка используют лишь один глагол to go для обозначения своих передвижений, у нас их огромное множество - "ехать", "идти", "заходить", "подходить" и так далее.
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