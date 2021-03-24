Самые страшные научные эксперименты над людьми

Эксперименты — это часть научной деятельности. Идеи, которые выдвигают ученые, многим могут показаться странными в виду недостатка информации, но некоторые из них могут и напугать. "Рамблер" собрал несколько жутких историй об этом.

Фото: кадр из фильма "Отряд 731" кадр из фильма "Отряд 731"

Отряд 731

В 1932 году в составе японских вооруженных сил был создан отряд под номером 731 под руководством японского биолога Сиро Исии. Главной задачей подразделения были эксперименты над людьми с целью создания биологического оружия. Опыты этой команды можно назвать бесчеловечными.

Людей препарировали под местным наркозом, извлекая при этом почти все органы. Других помещали в барокамеру и, откачивая воздух, фиксировали процесс агонии подопытного. Ученые наблюдали развитие гангрены и заражали сибирской язвой, чумой, тифом, туберкулезом и холерой.

Мальчик-девочка

Однажды к психологу Джону Мани обратились родители Брюса Реймера с очень деликатной проблемой. Ребенку сделали неудачное обрезание и повредили половой орган.

Врач решил провести безумный опыт и изменить ребенку пол. Ребенку удалили тестикулы, а затем начали давать эстрогены. Доктор писал отчеты об успехах, заявляя что «ребенок ведет себя как активная маленькая девочка». При этом родители Брюса-Бренды не справились, отец стал пить, а брат впал в депрессию.

Бренда чувствовала, что с ней что-то не так. В какой-то момент она узнала правду, отказалась от таблеток и сделала обратный переход. Когда гормональный баланс восстановился, парень взял себе имя Дэйвид, женился и усыновил детей. Но когда жена узнала его историю, то бросила его и мужчина покончил с собой.

Исследование сифилиса

Медицинский эксперимент длился с 1932 по 1972 год и проходил в городе Таскиги, штат Алабама. Его организаторы решили изучить стадии развития сифилиса.

Подопытными стали чернокожие жители города. Врачи тщательно фиксировали симптомы зараженных, но не давали лекарства. Более того, врачи скрывали информацию о том, что сифилис может быть вылечен.