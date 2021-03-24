Запутанная история Тиммоти Питсена, которого ищет вся Америка

В мае 2011-го в США произошел загадочный инцидент. Женщина по имени Эми Фрай-Питсен (Amy Fry-Pitzen) забрала своего сына Тиммоти (Tim­mothy) из школы, спрятала в неизвестном месте и через 3 дня совершила самоубийство.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

«Вы никогда его не найдете», — такими были первые слова в предсмертной записке Эми. И правда, прошло уже 8 лет, а мальчика до сих пор не могут найти. Подробнее об истории семьи Питсенов читайте в нашем материале.

Эми и Джим Питсены ничем не отличались от большинства других семейных пар. Они жили в Авроре, штате Иллинойс, ходили на работу и воспитывали сына Тиммоти. Как и другие возлюбленные, иногда они ссорились, но обычно это не доходило ни до чего серьезного. Однако со временем все изменилось

Эми, у которой за плечами уже было три развода, во время каждой ссоры стала твердить мужу, что их браку скоро придет конец. Но каждый раз дальше угроз это не заходило, ведь раньше женщина пыталась совершить самоубийство и долгое время принимала антидепрессанты, поэтому она понимала: ни один суд страны не оставит сына с психически нестабильной матерью.

BigPicture.ru

Тиммоти был единственной причиной, по которой она продолжала жить с Джимом. Но утром 11 мая она твердо решила навсегда изменить свою судьбу.

В этот день отец отвез мальчика в школу. «Я люблю тебя, веди себя хорошо», — сказал Джим ему на прощание. «Я тоже люблю тебя, па», — ответил Тим.

Спустя полчаса за ребенком приехала Эми. Она забрала его с уроков, объяснив это «непредвиденными семейными обстоятельствами» и увезла в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения показали, как они вместе садятся в машину и отъезжают примерно в 8.30 утра.

Джим узнал об исчезновении сына, только когда приехал забирать его из школы. Мужчина звонил жене, но она не отвечала, у друзей и знакомых ее тоже не было. В итоге уже спустя сутки Эми и Тиммоти были объявлены пропавшими.

Пока родные и близкие не находили себе места и повсюду искали Тиммоти, мать устроила ему настоящие каникулы: сводила в зоопарк рядом с Чикаго, в аквапарк в Герни, вместе они побывали на курорте в Висконсине, ели вкусное мороженое и, казалось, наслаждались жизнью.

Записи с камер наблюдения последний раз зафиксировали Тиммоти в 10 утра 13 мая 2011 года, когда они выезжали с курорта «Калахари». В тот же день в 8 вечера женщина появилась в магазине в Рокфорде, но ребенка с ней уже не было. Она заселилась в отель неподалеку в 23.15, а утром следующего дня горничная обнаружила ее мертвой.

Рядом с Эми лежали шприц, бритва и предсмертная записка. В ней она написала, что Тиммоти находится в безопасности с людьми, «которые о нем позаботятся». Также женщина подчеркнула, что ее мужу никогда не удастся найти ребенка. Причины своего поступка Эми не указывала.

Впоследствии полицейским удалось выяснить, что похищение ребенка она спланировала.

Полиция пыталась выяснить, чем занималась Эми в последние дни своей жизни. За месяц до происшествия она несколько раз ездила в Стерлинг, и никто не мог сказать — зачем.

На могильной плите женщины написали: «Любящая мать», ведь, как уверяли все ее друзья и знакомые, она души не чаяла в сыне.

Несмотря на все усилия полиции и массовое освещение дела в СМИ, найти мальчика так и не удалось. Но несколько раз родственникам Тиммоти казалось, что они уже приблизились к разгадке. В 2015 году в полицейский участок позвонил житель Флориды, который сообщил, что с ним по соседству живет мальчик очень похожий на Тиммоти.

На место прибыли правоохранители, но выяснилось, что это совершенно другой ребенок, хотя сходства действительно присутствовали.

А в этом году снова произошел случай, который заставил сердца родных Тиммоти биться чаще. К женщине на улице подбежал молодой человек, заявивший, что его похитили и семь лет держали взаперти в гостинице Red Roof. Парень подробно описал своих похитителей и попросил женщину как можно быстрее позвонить в полицию.

«Он говорил, что просто хочет домой», — вспоминает она.

BigPicture.ru

Молодой человек уверенно заявил, что он и есть Тиммоти Питсен, но экспертиза ДНК не подтвердила его слов. Выяснилось, что настоящее имя парня Брайан Майкл Рини, ему не 14 лет, а 23 года, и несколько месяцев назад он вышел из тюрьмы.

Брат Брайана рассказал, что тот уже не первый раз присваивает себе личности чужих людей в корыстных целях. Сам молодой человек признался, что узнал историю Питсенов из новостей и позавидовал тому, как тепло к пропавшему мальчику относятся его близкие. Парень всегда мечтал сбежать из собственной семьи, поэтому подумал, что это отличная возможность. Однако теперь за свою неудавшуюся попытку «воссоединения с родней», Рини грозит до 8 лет тюрьмы.