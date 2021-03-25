Отряд № 106: как евреи-партизаны мстили нацистам

По данным историков, на счету этого еврейского партизанского соединения как минимум свыше 20 диверсий в отношении гитлеровских войск, 6 подорванных эшелонов, более десятка уничтоженных единиц вражеской техники и сотни убитых фашистов и их пособников.

Семейный отряд Шолома Зорина

Официальная история партизанского отряда под командованием Шолома Зорина началась с июня 1943 года. Как свидетельствуют документы самого отряда, он был организован для спасения семей евреев, бродивших по лесам Белоруссии, скрываясь от гитлеровцев. Бывший столяр Зорин перед тем как принять командование собственным соединением, бежал из гетто, командовал взводом евреев-подрывников в партизанском отряде имени А. Пархоменко.

С лета 1943 года отряд Зорина, в который помимо мужчин призывного возраста также входили женщины, старики и дети, стал официально называться «Партизанский отряд 106», согласно приказу Белорусского штаба партизанского движения он дислоцировался в Налибокской пуще (Ивенецкий район Белорусской АССР). Как писал исследователь истории отряда С. Швейбиш, зоринское соединение в короткие сроки приняло форму полноценной партизанской базы – с тщательно замаскированными палатками для того чтобы их не обнаружила немецкая авиация, для розжига костров партизанами использовался сухой хворост, не дававших дыма.

Швейбиш указывал, что к весне 1943 года в еврейском отряде Зорина было свыше 100 человек, из них 25 представляли собой боеспособные единицы. Спустя несколько месяцев за счет пополнения бежавшими из гетто (главным образом, женщинами и детьми) численность отряда увеличилась до 600 человек. До начала июля в партизанском отряде 106 воевали 137 бойцов и еще более 400 в ходили в так называемый семейный отряд.

Спасавшиеся из гитлеровских гетто евреи постоянно пополняли численность отряда Зорина, группы представителей этой национальности передавали в партизанский отряд 106 другие белорусские партизанские соединения.

Четкая внутренняя организация

Судя по сохранившейся документации этого партизанского отряда, на которую в своем исследовании ссылается все тот же С. Швейбиш, в соединении была четко налажена структура деятельности – оно было поделено на боевую и хозяйственную роты, существовал взвод, в котором готовили бойцов-новичков. Отдельные обязанности возлагались на семейную группу, преобладающую по численности. В боевой роте на начало официальной деятельности отряда было 45 бойцов, помимо винтовок на вооружении состоял пулемет. В качестве боевых задач роты были выведение евреев из гетто в партизанский отряд (в этих операциях участвовали даже дети из партизанского лагеря), охрана и продовольственное снабжение соединения.

В отряде за короткие сроки наладили довольно разностороннюю хозяйственную деятельность – у партизан было собственное стадо коров, работала своя мельница, функционировала пекарня, сапожная и портняжная мастерские Для более чем 150 детей действовала школа, имелась даже пионерская дружина. Маленькие партизаны жили в отапливаемых землянках, их старались лучше кормить. Медицинская служба партизанского отряда 106 лечила не только своих, но и бойцов других отрядов, местное население близлежащих деревень. Согласно сохранившимся архивным документам, еврейские партизаны помогали соседним соединениям, базировавшимся в Налибокской пуще, продовольствием, специалистами по ремонту оружия и другими кадрами.

Как воевали евреи

Через месяц после приказа об официальном создании отряда партизанам Шолома Зорина пришлось уходить от гитлеровцев по болоту на остров Красная Горка – 3 километра по настилаемой и тут же убираемой за собой гати. С середины июля 1943 года в течение трех недель семейный еврейский отряд отсиживался в грязи. В итоге большинству евреев удалось вырваться из блокады – отряд для этого после успешных разведывательных акций провел свыше десятка боев с немцами.

Как писал белорусский историк Эммануил Иоффе , только за июнь 1944 года партизанский отряд 106 совершил 24 диверсионных акта, в результате которых еврейские народные мстители взорвали 3 моста, уничтожили 6 железнодорожных составов и 14 гитлеровских автомашин. Партизанами был пойман и расстрелян шеф местной биржи труда Мазуркевич, выдавших гитлеровцам сотни помощников партизан.

Последнее сражение отряда

В середине лета 1944 года отряд Шолома Зорина принял свое последнее сражение, после чего партизанское соединение было расформировано. Отступавшие под натиском РККА подразделения гитлеровцев в количестве около 200 человек подошли к месторасположению лагеря партизан, и зоринский боевой отряд решил их атаковать, хотя силы были явно не равны. В этом бою немцы убили шестерых партизан, а сам Шолом Зорин получил тяжелое ранение в ногу (ее впоследствии пришлось ампутировать). В итоге немцы отступили.

Через несколько дней партизаны и их семьи соединились с наступающими частями Красной Армии. Евреи потом продолжили воевать в действующих частях РККА, а их жены, дети и старики были направлены в Минск.