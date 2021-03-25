Почему крайняя жестокость Ивана Грозного всего лишь миф

Иван Грозный считается одним из самых суровых и кровожадных правителей своего времени. Об этом свидетельствует хотя бы его псевдоним - неслучайно ведь великого князя прозвали Грозным? Однако, если углубиться в его биографию, станет понятно, что царь был куда более лояльным, чем кажется на первый взгляд. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

На протяжении всего царствования Ивана IV повсеместно практиковались казни, изощренные пытки и даже заказные убийства. За полвека правления царя случились опричнина и две войны.

Изучив данные поминальных грамот, сохранившихся с XVI века ученые установили, что Грозный казнил от 5 до 20 тысяч человек. Если сравнивать Ивана Васильевича с другими европейскими правителями того времени, назвать его самым жестоким из всех едва ли удастся.