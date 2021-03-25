Как американские воздушные шары шпионили за СССР

Было ли НЛО?

Сколько запустили зондов?

Был ли проект сверхсекретным?

Американский уфолог Карл Пфлок в своем отчете по Розуэллскому делу писал, что разбилась там не летающая тарелка, а связка воздушных шаров – разведывательный аппарат, запускавшийся американскими ВВС в рамках проекта «Могул» с базы военно-воздушных сил Холломэн. По информации Пфлока, проект «Могул» получил высокий уровень секретности, однако, как пишет Шуринов, о работе по созданию шпионских акустических зондов стало известно еще во второй половине 40-х годов, этим, в частности, занимался Нью-Йоркский университет. Аппаратура, подвешенная к воздушным неопреновым и полиэтиленовым шарам, должна была фиксировать ударные волны от взрывов на ядерных полигонах СССР. В действительности эффективность этих зондов была низкой, они падали, не продержавшись в воздухе нескольких часов. По докладу Пфлока, часть упавших зондов так и не нашли, остальные потерпели крушение в различных районах США, в основном, неподалеку от военной базы, откуда они запускались. Пфлок писал, что на зондах была специальная металлическая табличка с надписью, в которой говорилось о вознаграждении нашедшему зонд.