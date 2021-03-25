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Над какими русскими именами смеются иностранцы

Даня Виттиг
2 часа назад
Среди популярных русских имен немало таких, что за границей вызывают неоднозначные эмоции — от вежливого удивления до сдавленного смеха. "Рамблер" собрал несколько из них.
Над какими русскими именами смеются иностранцы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ира

В основном, наши имена кажутся для иностранцев странными из-за необычного перевода. Например, в итальянском языке слово "Ира" переводится как "гнев" или "злость". Поэтому лучше представляться Ириной.

Катя

Екатерина больше всего удивит корейцев, так как в их языке есть слово, которое произносится примерно так же (га-тя) и означает "фальшивка".

Наташа

Здесь дело не в том, что имя звучит как-то странно. "Наташами" уже давно называют россиянок легкого поведения. В какой-то момент иностранцам показалось, что это имя — самое распространенное в нашей стране.

Света

Имя Светлана в Японии лучше не сокращать. Вариант "Света" японцам даже произнести сложно, поэтому получается "субета". Однако в Стране восходящего солнца называют женщин с низкой социальной ответственностью.

Люда

Для сербов и хорватов это очень неблагозвучное имя, ведь в переводе оно означает "сумасшедшая, дура". Поэтому представляться лучше полным именем, чтобы избежать некоторого конфуза.
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