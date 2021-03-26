Как происходило перезахоронение Сталина

Первые похороны Иосифа Сталина состоялись 9 марта 1953 года на Красной площади. Тогда на траурную процессию пришло много людей, случилась давка. С 1953 по 1961 тело Сталина было помещено в Мавзолее, а архитекторы планировали установить Пантеон, куда бы перенесли тела Сталина и Ленина, а также все захоронения у Кремлевской стены, но проект был свернут. Спустя несколько лет Сталина перезахоронили, и делали это в тайне. "Рамблер" рассказывает, почему вождя народов тайно выносили из мавзолея.

Постановление КПСС

30 октября 1961 года на съезде КПСС было постановлено, что Сталин злоупотреблял властью и нарушал ленинские заветы. Рассматривались вопросы о десталинизации, снятии памятников и переименование городов, названных в честь него. Кроме того, рассматривался вопрос о репрессиях. На съезде пришли к выводу, что некогда вождь народа недостоин быть похороненным в мавзолее. Так его тело решили перезахоронить у Кремлевской стены. Часть текста постановления КПСС звучала так:

«Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И.В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина»

Перезахоронение

Как отмечают искорки, одной из проблем перезахоронения тела Сталина было то, что высшие органы власти не оповестили об этом людей. Вся операция проходила в строжайшей секретности, поэтому было решено производить перезахоронение ночью. Все происходило с 31 октября по 1 ноября.

Красную площадь оцепили под предлогом того, что будет происходить репетиция парада, назначенного на 7 ноября. В 18:00 проходы на Красную площадь перекрыли, а солдаты начхали рыть могилу прямо за Мавзолеем. Операцию прикрывали с помощью черной фанеры, а все для похорон было приготовлено буквально за один день. Художник сделал новую надпись, где вместо "Ленин Сталин" была написана только одна фамилия. Гроб тоже изготовили за один день.