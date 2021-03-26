Как происходило перезахоронение Сталина

Первые похороны Иосифа Сталина состоялись 9 марта 1953 года на Красной площади. Тогда на траурную процессию пришло много людей, случилась давка. С 1953 по 1961 тело Сталина было помещено в Мавзолее, а архитекторы планировали установить Пантеон, куда бы перенесли тела Сталина и Ленина, а также все захоронения у Кремлевской стены, но проект был свернут. Спустя несколько лет Сталина перезахоронили, и делали это в тайне. "Рамблер" рассказывает, почему вождя народов тайно выносили из мавзолея.
Постановление КПСС
30 октября 1961 года на съезде КПСС
было постановлено, что Сталин злоупотреблял властью и нарушал ленинские заветы. Рассматривались вопросы о десталинизации, снятии памятников и переименование городов, названных в честь него. Кроме того, рассматривался вопрос о репрессиях. На съезде пришли к выводу, что некогда вождь народа недостоин быть похороненным в мавзолее. Так его тело решили перезахоронить у Кремлевской стены. Часть текста постановления КПСС звучала так:
«Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И.В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина»
Перезахоронение
Как отмечают искорки, одной из проблем перезахоронения тела Сталина было то, что высшие органы власти не оповестили об этом людей. Вся операция проходила в строжайшей секретности, поэтому было решено производить перезахоронение ночью. Все происходило с 31 октября по 1 ноября.
Красную площадь оцепили под предлогом того, что будет происходить репетиция парада, назначенного на 7 ноября. В 18:00 проходы на Красную площадь перекрыли, а солдаты начхали рыть могилу прямо за Мавзолеем. Операцию прикрывали с помощью черной фанеры, а все для похорон было приготовлено буквально за один день. Художник сделал новую надпись, где вместо "Ленин Сталин" была написана только одна фамилия. Гроб тоже изготовили за один день.
Сначала тело Сталина перенесли в специальную лабораторию при мавзолее, чтобы с него сняли все награды. После этого вождя народов захоронили прямо за мавзолеем, а до изготовления бюста положили могильную плиту.