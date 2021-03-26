Что известно о "генах-зомби" в мозгу человека

Не так давно американские ученые из Университета Иллийноса проанализировали образцы мозговой ткани, взятые во время хирургических операций. Эксперты смоделировали посмертный интервал и смерть, оставив фрагменты мозга в состоянии покоя на некоторое время. После этого они изучили экспрессию генов и обнаружили "гены-зомби". Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

В ходе работы выяснилось, что некоторые клетки после смерти наращивают свою активность и увеличиваются до гигантских размеров. "Гены-зомби" были специфичны для одного типа клеток - воспалительных (глиальных). Пик изменений, спровоцированных ими, наступал спустя 12 часов после имитации смерти. Об этом сообщает Science Daily.

"То, что глиальные клетки увеличиваются после смерти, неудивительно, учитывая, что их функция — „очистка“ после травм головного мозга. Например, кислородного голодания или инсульта",

- пояснил соавтор исследования Джеффри Леб.

По словам специалиста, ученые нередко изучают посмертные образцы ткани мозга в поисках методов лечения аутизма, шизофрении и болезни Альцгеймера. При этом они не берут в расчет экспрессию генов или клеточную активность. В связи с этим результаты могут быть некорректными:

"Большинство исследований предполагают, что все процессы в мозге останавливаются, когда перестает биться сердце, но это не так. Наши результаты будут необходимы для интерпретации исследований тканей человеческого мозга",