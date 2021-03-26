Правда ли, что Россия — прародина арийцев

Арийцами (ариями) называют в науке ирано-индийскую языковую общность до её разделения на собственно индоариев и иранцев, случившегося приблизительно в конце II тысячелетия до н.э. Какое-то время назад этим словом называли всю индоевропейскую языковую семью.

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С тем пор, как в начале XIX века учёные установили близкое родство и общность происхождения индоевропейских языков, не прекращаются споры о прародине индоевропейцев. Считается, что если у предков этих народов был когда-то один язык, то и носители этого языка должны были составлять один народ. Археология и данные мифологии «Авесты» и «Вед» (священных книг древнеиранской и древнеиндийской религий) свидетельствуют о том, что арийцы пришли в Иран и Индию откуда-то с севера.

Наука до сих пор не решила проблему индоевропейской прародины. Можно указать четыре наиболее распространённые версии её расположения. Ещё одна версия, предложенная первой – в начале XIX века – о расселении арийцев из Индии, в настоящее время оставлена учёными. Следующей по времени была гипотеза о происхождении арийцев из степей Северного Прикаспия и Южного Зауралья. Она достаточно подробно разработана на основе большого археологического материала. Согласно ней выходит, что не только арийская в узком смысле, но и общая индоевропейская прародина находилась на территории современной России (и отчасти Казахстана).

Однако сторонники двух других теорий выдвинули свои аргументы. Одна версия гласит, что ранние индоевропейцы вышли с Анатолийского плоскогорья. Другая – что с Балканского полуострова, где они создали первую в Европе неолитическую культуру Винча (VI-V тысячелетия до н.э.). К слову, к культуре Винча относится древнейшая обнаруженная на Земле письменность, пока не расшифрованная. Есть и промежуточная точка зрения, объединяющая эти две. По ней, ранние индоевропейцы ещё в VIII-VII тысячелетиях до н.э. создали древнюю неолитическую культуру Чатал-Хёйюк на полуострове Малая Азия, а оттуда расселились двумя потоками. Одни пошли в Европу, где и создали цивилизацию Винча. Другие направились в прикаспийские степи.

Наконец, сторонники ещё одной теории считают, что не было никакой определённой индоевропейской прародины и единого предкового народа. Не было и общего индоевропейского праязыка. Близость языков индоевропейской семьи сложилась в результате долгих культурных контактов внутри одного ареала, но сами языки всегда оставались разными. Этим ареалом считается так называемая Циркумпонтийская область (то есть область вокруг Чёрного моря), где в IV тысячелетии до н.э. происходил интенсивный переход к технологиям обработки металлов – начинался «бронзовый век». Правда, такая гипотеза тоже предусматривает позднейшие миграции индоевропейских народов из этой циркумпонтийской зоны.

Таким образом, наука пока не в состоянии однозначно определить область возникновения первых индоевропейских языков. Такая же разноголосица царит и в вопросах о прародинах отдельных общностей внутри индоевропейской семьи, например, славянской. Выделяются три основные гипотезы славянской прародины: вислинская, днепровская, дунайская. Между ними также есть промежуточные и компромиссные варианты. И не менее проблематично происхождение арийских народов в узком смысле этого понятия.

Так, если не все индоевропейцы пришли из степей Южной России, то, быть может, хотя бы арийская, то есть индоиранская, общность зародилась тут? Оживление гипотез такого рода началось после открытия в Челябинской области в 1987 году остатков древнего поселения Аркаим с интересными сооружениями культового характера. Вокруг них сразу начались спекуляции, весьма далёкие от науки. На популярных сайтах можно увидеть утверждения, будто Аркаим древнее египетских пирамид, будто «учёные доказали», что именно тут находилась прародина индоевропейцев и даже славян, и т.д. и т.п.

Поселение Аркаим датировано радиоуглеродным методом. Теперь мы знаем, что оно существовало примерно в 2000-1800 гг. до н.э., то есть оно примерно на пятьсот лет моложе самых поздних пирамид. Аркаим никак не может быть прародиной всех индоевропейцев, так как существовал намного позже распада индоевропейской общности, примерно датируемого лингвистически. Не может быть, он очевидно, и прародиной славян, так как нет признаков того, что его население расселялось на запад. Скорее, наоборот, оно с запада пришло. Сам Аркаим относится к синташтинской культуре, раскапываемой на Южном Урале с 60-х гг. прошлого века. Её продолжение во II тысячелетии до н.э. наблюдается в андроновской культуре, раскинувшейся по территории Казахстана, Средней Азии и Южной Сибири.Догадки о том, что население Аркаима могло быть арийским, основаны на том, что его существование приходится на самый поздний период ирано-индийской общности, перед её распадом. Предполагается, что его население двинулось на юг, но разными путями. Генетические исследования подтвердили наличие среди древних аркаимцев Y-хромосомной гаплогруппы R1a1, характерной для многих индоевропейцев.

Однако все такие доводы не могут быть признаны решающими и неопровержимыми. Самое главное, что не найдено пока никаких археологических следов переселения носителей культурных традиций Аркаима в Иран и Индию. Между тем, в противовес арийской версии, возникают также тюркская и финно-угорская концепции Аркаима. Они отталкиваются от того, что народы этих групп, живущие в этом регионе и поныне, отмечаются здесь и древнейшими историческими источниками. Об индоевропейцах же в степях Зауралья ни один письменный памятник древности не упоминает.