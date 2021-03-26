Индустриализация, начавшаяся в СССР в 1929 году, была невозможна без закупок импортного оборудования. Чтобы получить валюту, большевики предприняли грандиозную распродажу антиквариата — в том числе картин из собрания государственного Эрмитажа . Какие же шедевры были проданы и сколько денег за них выручил Советский Союз?

Шедевры — с молотка

Русские цари собрали в Зимнем дворце огромную коллекцию бесценных произведений мировой живописи. Их активная распродажа, которую называют «катастрофой Эрмитажа», продолжалась на протяжении 3 лет — вплоть до 1932 года. Попытки работников музея отстоять картины потерпели фиаско — практически любая из них могла быть изъята для реализации. Продажами занималась контора «Антиквариат», а разрешение на вывоз давало министерство просвещения. Предварительной оценкой «антикварно-художественных вещей» занималась специальная комиссия под председательством художника-большевика Эрнеста Зиварта, после чего картины поступали на аукционы в Германию («Рудольф Лепке») и в другие страны.

Всего в Эрмитаже отобрали для продажи 2880 картин, в том числе 59 полотен из числа общепризнанных шедевров мирового значения. Среди них были картины Веласкеса, Рубенса, Тициана, Рафаэля и других старых мастеров.

Известные сделки

Шедевры выставлялись на продажу весьма дешево — работники музея считали, что «Антиквариат» занижает рыночную цену в 2 раза. Отчасти это объяснялось тем, что в эпоху Великой депрессии покупателей, способных платить миллионы за живопись, на рынке было довольно мало.

«Вооруженные только одной наивностью, мы выходим на большую дорогу с Рембрандтами, Ван Эйками, Ватто и Гудонами», — признавал председатель правления «Антиквариата» Николай Ильин в книге «Распродажа российских сокровищ». Крупнейшим приобретателем произведений искусства стал банкир и министр финансов США Эндрю Меллон. За 21 картину миллиардер заплатил $6 млн 654 тыс. Например, за картину Рафаэля Санти «Святой Георгий, побеждающий дракона» Меллон отдал $745 тыс. (1,25 млн рублей). Дороже обошлось приобретение в 1931 году сразу двух картин — «Мадонны Альбы» Рафаэля и «Венеры с зеркалом» Тициана — они стоили $1 млн 710 тыс. За $502 тыс. министр купил «Благовещение» Ван Эйка, за $838 тыс. — «Поклонение волхвов» Боттичелли и за $223 тыс. — «Портрет Изабеллы Брандт» кисти Рубенса. Эти шедевры сейчас находятся в Национальной галерее искусства в Вашингтоне.

«Первый армянский миллиардер» Галуст Гюльбенкян, сделавший состояние на ближневосточной нефти, приобрел «Портрет Елены Фурман» работы Рубенса, картины Рембрандта «Афина Паллада» и «Портрет старика», «Меццетена» Антона Ватто и другие картины всего за 278 тыс. фунтов стерлингов. В итоге эти работы оказались в музее в Лиссабоне.

В общей сложности за пять лет из западноевропейского сектора Эрмитажа было продано экспонатов на 20 млн золотых рублей. Пик продаж пришелся на 1930 год. Примечательно, что рядовые посетители музея часто думали, что картины пропадают по вине сотрудников Эрмитажа, в связи с чем строчили на них доносы в ОГПУ. Публично говорить о сложившейся ситуации экскурсоводам было запрещено.

Прекращение торговли

Своего рода «охранной грамотой» для Эрмитажа стало полученное в 1932 году письмо Иосифа Сталина, который распорядился, чтобы Наркомвнешторг не трогал отдел Востока Эрмитажа. Воспользовавшись этим, сотрудники музея под любыми предлогами объявляли шедевры западной живописи связанными с Востоком (например, изображением восточных изделий). Таким образом в коллекцию музея вернулись 11 выдающихся работ.