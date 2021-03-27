«Не читал, но осуждаю»: как Хрущев затравил Пастернака

Борис Пастернак — не только один из выдающихся писателей 20-го века, лауреат Нобелевской премии по литературе, но и человек, который стал причиной настоящего раскола в обществе. "Рамблер" расскажет, как Хрущев травил Пастернака.

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Детство будущего литератора прошло в творческой атмосфере, дом его отца то и дело посещали видные деятели искусства: Рахманинов, Лев Толстой , Левитан. Это сильно повлияло на отношение ребенка к творчеству. Слуха у Пастернака не было, зато писательский талант проявился во всю.

Талант автора признавали критики и читатели, не признавала только советская власть. Сначала Пастернак вступился за мужа и сына Анны Ахматовой , а потом посмел написать "Доктора Живаго".

Напомним, что роман получил широкую популярность за рубежом, но обернулся для создателя настоящей травлей. Вместо твердой поддержки зарождающейся страны он демонстрировал неуверенность, терзания и поиски истины. А в качестве главного героя произведения выбрал не законопослушного трудящегося, а богемного интеллигента.

Здесь стоит сказать пару слов и о Никите Хрущеве. Он, в целом, мало понимал в искусстве, потому что был человеком из народа. У Хрущева не было хорошего образования, он просто был активен и верен советскому строю. О нем часто пишут, что крестьянин волею случая стал "председателем" страны, и как настоящий крестьянин он понимал единственный способ общения: «Ты начальник — я дурак, я начальник – ты дурак».

После выхода романа «Доктор Живаго», имевшего большую популярность за рубежом, на писателя начали оказывать давление, которое быстро превратилось в травлю со стороны власти. При этом за произведение автор был удостоен Нобелевской премии по литературе, но отказался от нее.

Пастернаку посвящали семичасовые доклады позора. На торжественном заседании, посвященном сорокалетию комсомольской организации, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Семичастный выступил с докладом, посвященным Пастернаку, в котором сравнил его со свиньей.

«Свинья никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. А Пастернак — этот человек себя причисляет к лучшим представителям общества, — он это сделал. Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит».

Многие передавали скандальный роман из рук в руки, так как его сразу же запретили. А многие критиковали автора, не разбираясь в сути дела. Именно с тех пор крылатой стала фраза "Я Пастернака не читал, но осуждаю".

В обществе литераторов также произошел раскол, некоторые старались не идти против власти и поражались смелости автора. Другие придерживались необходимой повестки и получали бонусы в виде членства в профсоюзах и свободу печати. К слову, даже присуждение Нобелевской премии не изменило ситуацию.

Пастернака вынудили от нее отказаться, бесконечно осуждали и оскорбляли, предлагали уехать из страны, а потом и вовсе обвинили в измене родине.