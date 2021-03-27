Россиянин нашел на улице полмиллиона рублей, а теперь его ищет полиция

Житель Москвы нашел на улице полмиллиона рублей и стал подозреваемым в уголовном деле о краже. Оказалось, что деньги выронил другой житель столицы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

В полицию обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что выбрасывал мусор и случайно выронил из кармана 525 тысяч рублей.

Мужчина изучил камеры наружного видеонаблюдения и увидел на них россиянина, который подобрал деньги и скрылся в неизвестном направлении.