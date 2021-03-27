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Россиянин нашел на улице полмиллиона рублей, а теперь его ищет полиция

Даня Виттиг
4 часа назад
Житель Москвы нашел на улице полмиллиона рублей и стал подозреваемым в уголовном деле о краже. Оказалось, что деньги выронил другой житель столицы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в полиции.
Россиянин нашел на улице полмиллиона рублей, а теперь его ищет полиция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В полицию обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что выбрасывал мусор и случайно выронил из кармана 525 тысяч рублей.
Мужчина изучил камеры наружного видеонаблюдения и увидел на них россиянина, который подобрал деньги и скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело о краже и разыскивает подозреваемого.
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