Как жители СССР относились к бывшим бандеровцам

Огромная часть бандеровцев была осуждена в сталинское время по 58 статье уголовного кодекса, которая начала действовать с 1948 года. Срок по ней был немалый - 25 лет тюремного срока. Но с приходом Хрущева, дела стали пересматриваться. И немалая часть заключенных, не отбыв полностью наказания, была отпущена на свободу.

Хрущев искал оправдания для бандеровцев

Большая часть бандеровцев от карательных действий советской власти не пострадала и не понесла настоящее наказание, которое не шло ни в какие сравнения с злодеяниями, совершенными участниками и сочувствующими Организации украинских националистов (ОУН)* на территории советской Украины.

Советская власть вынуждена была пойти на такие уступки по нескольким причинам. Одна из них – политическая. Широко известен факт, что после начала правления Никиты Хрущева большая часть осужденных была амнистирована. Они отправились на места своего постоянного проживания.

Весть об амнистии

Никита Хрущев в своих докладных записках Иосифу Сталину писал о том, какое огромное значение играет амнистия среди населения, проживающего в западных областях Украинской ССР. Даже сама весть об амнистии способствовала переходу бандитов от жизни в лесах, к нормальной жизни среди людей. Вот, что написал Хрущев 4 августа 1945 года: «С 1 июня по 1 августа явилось с повинной: бандитов – 5117, дезертиров и уклонявшихся от призыва в Красную Армию – 21 663 человек».

Власть пыталась социализировать таких людей. Нередки были случаи социальных компромиссов, основная цель которых была одна – найти идеологические подходы к бывшим сторонникам Степана Бандеры

Переезд в другие регионы страны

Многие семьи в поисках лучшей доли решили покинуть свои родные места и в другие регионы страны. Так, на Верхнем Дону обосновалось несколько семей, которые ранее были приверженцами Степана Бандеры. Изначально они скрывали о себе всю правду, но постепенно хуторские жители узнали, что за соседи с характерным украинским говором, присущим западным областям, поселились рядом с ними.

Брак по расчету

Незамужние женщины старались вступить в брак с иногородними мужчинами. Со временем в таких семьях появлялись дети, и уже никто не мог сказать, что эта женщина была пособницей бандеровских банд. Хотя среди местного населения нередко возникали конфликтные ситуации и в пылу спора, разгоряченные поселковые жители могли все же сказать в лицо обидчицы, что она – злобная бандеровка. Действительно, отличительной характера новых жителей были нелюдимость и обостренное чувство собственного достоинства. Однако это не мешало им успешно работать в советских колхозах и совхозах. А их дети смогли окончить школу, а потом уже учиться в советских институтах. Так постепенно бандеровские приверженцы ассимилировались в советском обществе, а их потомки, зачастую, уже не имели никакого отношения к жестокому украинскому движению.

Иметь дом и хозяйство мог каждый бандеровец

Немало бывших бандеровцев осталось на постоянное жительство в Красноярском крае. Многих из них брали на работу с леспромхоз, никаких ограничений при приеме на работу не существовало. Им выделялись дом или квартира, где они могли спокойно разводить домашнее хозяйство, сажать на своем приусадебном участке овощи и фрукты. Нередки были случаи назначения на вышестоящие должности бандеровцев, которые имели за плечами хоть какое-то образование. Местные жители одного из поселков Красноярского края (он назывался Михайловка) вспоминали, что начальником одного из лесных участков был назначен человек, отбывающий ранее срок за причастность к преступной группировке. Но это не помешало ему стать руководителем после отбывания своего наказания.

Амнистия 1955 года

Еще одно послабление произошло после Указа Президиума Верховного Совета СССР, который появился 17 сентября 1955 года. Он назывался "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов». По этому указу в свои родные края возвращались ярые бандеровцы не только из-за границы, но из советских лагерей.

В 80-х годах судимость не брали в расчет

По разным данным, реабилитированные националисты смогли уже в 70-х годах возглавить райкомы, областные исполнительные комитеты. Немалая часть смогла получить должности в министерствах и ведомствах Юго-Западной, Западной и Центральной Украины. Согласно советским партийным архивам, к 80-м годам прошлого века, сотрудниками райкомов и обкомов партии на Западной Украине стали лица украинской национальности, которые в течение 1955-1959 года получили реабилитацию. Причем доля таких сотрудников была существенна и достигала в разных районах страны от 35 до 50 процентов.