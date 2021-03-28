Операция «Багратион»: крупнейший разгром армии Гитлера

29 июля 1944 года в ходе Белорусской стратегической наступательной операции, более известной как операция «Багратион», Красная Армия нанесла сокрушительное поражение немецкой группе армий «Центр». До полного разгрома фашистов оставалось меньше года.

Накануне

Достаточно широко известны боевые действия по освобождению Украины частями Красной Армии осенью 1943 — зимой 1944 годов. В меньшей степени известны операции на территории современной Белоруссии. И если в Южной Белоруссии Красной Армии сопутствовал успех (были освобождены Гомель, Речица и ещё ряд населённых пунктов), то бои на Оршанском и Витебском направлениях шли с большими потерями и без значительного продвижения войск. Тут немецкую оборону приходилось буквально «прогрызать».

Тем не менее, к весне 1944 года сложилась крайне невыгодная для немецких войск конфигурация фронта, когда части группы армий «Центр» оказывались охваченными с севера и юга. Несмотря на это, немецкое командование ожидало, что наиболее мощный советский удар последует на Украине, именно там оказались сосредоточенными до 80 процентов немецких танков и большое количество живой силы . Дальнейшие же события показали, что это был один из просчетов германского командования. Нельзя сказать, что наступление стало для германских войск полной неожиданностью — скрыть сосредоточение большого количества войск и техники невозможно, но сила и направление ударов оказались для врага во многом внезапными.

Витебская Операция

В ходе операции «Багратион» особое место занимает Витебская наступательная операция, которая проводилась фланговыми армиями 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов и интересна как успешный пример взаимодействия двух фронтов.Окружение и уничтожение сильной немецкой группировки в районе Витебска производилось без привлечения крупных танковых частей — только общевойсковыми соединениями.Несмотря на то, что наступление проходило в неблагоприятной для масштабных действий, изобиловавшей лесами и болотами местности, операция была проведена успешно и в чрезвычайно короткие сроки. Сыграл свою роль и, видимо, личный приказ Адольфа Гитлера, ответившего отказом на предложение оставить крайне важный, но в тоже время неудобный для обороны участок фронта.

Уже 23 июня, в первый день наступления, советскими войсками был достигнут значительный успех, а днём позже бои развернулись в самом Витебске, который был освобожден ранним утром 26 июня. Вторая часть операция была связана с ликвидацией нескольких попавших в окружение группировок противника.

К вечеру 28 июня сопротивление противника было сломлено. Основную роль сыграла быстрота действий и подавляющее превосходство советских войск в авиации, поскольку противодействия в воздухе противник практически не оказал. За время оккупации и боёв Витебск был превращён практически в руины, а из 167 тыс. жителей (по переписи 1939 года) на момент освобождения в городе осталось лишь 118 человек.

Бобруйская наступательная операция

Мощный удар был нанесён частями Красной Армии и на Бобруйском направлении. Тут немецкие войска, опираясь на ряд промежуточных рубежей, предприняли попытку сохранить и вывести технику и наиболее боеспособные части. Однако отходившие плотными колоннами немецкие войска рассеивались и уничтожались ударами артиллерии и танков. Большое значение в боях под Бобруйском сыграло практически полное господство в воздухе советской авиации.

Бомбардировщики и штурмовики нередко действовали вообще без прикрытия истребителей. Так, за два часа 27 июня 1944 года на одну из немецких колонн обрушилось 159 тонн бомб. Дальнейшее обследование местности установило, что противник оставил на месте более тысячи убитых, 150 танков, около 1000 орудий и более 6500 автомашин и тягачей.

29 июня советскими войсками был освобожден Бобруйск. Отдельным немецким частям удалось прорваться из кольца к Осиповичам, где они были окончательно рассеяны.

Минский «котёл»

Третье окружение крупной немецкой группировки было осуществлено советскими войсками в районе Минска. Как и на других участках наступление советских войск развивалось стремительно. 2 июля был освобожден Борисов — оккупация этого города продолжалась ровно три года и один день (с 1 июля 1941 по 2 июля 1944 года).

Части Красной армии, обходя Минск, перерезали дороги на Барановичи и Молодечно. Немецкие войска восточнее Минска и в самом городе попали в окружение. Всего в кольце оказалось около 105 тыс. человек. Советскими войсками по опыту предыдущих кампаний удалось очень быстро создать внешний фронт окружения и рассечь немецкую группировку на несколько частей.

3 июля был освобожден Минск. В наши дни эта дата отмечается как день Независимости Белоруссии. Окружённые немецкие части небольшими группами по до двух тысяч человек предпринимали неоднократные попытки прорыва в обход Минска с севера и с юга.

В первые сутки немецкая авиация попыталась организовать воздушный мост, но быстрые перемены обстановки и господство советских истребителей в воздухе вынудили немецкое командование отказаться от этого варианта.

Теперь окружённые части были предоставлены сами себе. Для борьбы с разрозненными группами в частях войск 2-го Белорусского фронта стали формировать специальные подвижные отряды (по три на стрелковый полк).