Фотограф сжег камеру ради снимка лавы

Фотограф запустил дрон в самое жерло вулкана и сжег камеру ради эффектного снимка. Результатом он поделился в своем Instagram -аккаунте.

Исландский фотограф Гардар Олаф (Garðar Ólafs) любит удивлять своих подписчиков в сети эффектными снимками природы из своих путешествий. В этот раз он отправился к вулкану Фаградальсфьядль, который проснулся несколько дней назад.

Фотограф запустил дрон прямо над извергающимся жерлом. На кадрах видно, как камера медленно приближается к сердцу вулкана — прямо в бурлящие потоки лавы. «Чувствуете жар? Я сжег свой дрон ради этого кадра», — так подписал свою публикацию Олаф.

Пользователи сети восхитились задумкой автора. «Удивительно! Вы расстроились из-за камеры?», «Это того стоило! Отличный снимок!», «Это фантастика!», «Эпичное видео», «Гипнотизирует », «Да это невероятно!», «Ошеломляюще», «Это стоит того, чтобы купить новый дрон», — написали юзеры под видео.

Ранее в марте исландские геологи пожарили себе хот-доги во время извержения этого же вулкана. Ученые решили сделать небольшой пикник — для этого они разложили сосиски прямо на застывшей, но тем не менее горячей лаве. Чтобы поджарить булочки, мужчины подложили под них фольгу.