Как Гитлер планировал воевать на подземных лодках

Подземная атака на Великобританию

Змей Мидгард снова в строю

В то же время необходимо отметить, что тридцатые годы двадцатого века оказались на удивление богатыми на различные проекты подземных лодок. Одновременно с механизмом Хорнера фон Вернера в Германии существовал проект подземной лодки под кодовым названием «Змей Мидгард». Его разработчиком стал известный инженер Риттер. В отличие от своего конкурента «Змей Мидгард» мог одинаково хорошо передвигаться под землей, под водой и по суше. Инженер вышел с предложением создания двадцати подобных машин для атаки на все ту же несчастную Великобританию. Тем не менее, стоимость каждой машины кусалась, составляя до 30 миллионов рейхсмарок. Именно дороговизна проекта не дала его реализовать на практике. Чертежи подземного крейсера были возвращены инженеру на доработку и о них будто бы благополучно забыли. Правда, после войны в штольне неподалеку от Кенигсберга советскими войсками была раскопана конструкция некой машины с виду напоминавшей не то гусеницу, не то подземный состав. Советское командование предположило, что найден экспериментальный образец одной из подземных лодок немцев. Фактически это был подземный состав аналогичный железнодорожному, состоящий из нескольких квадратных вагонов. Каждый из них имел размеры семь на семь метров и около 3,5 метров высотой. Общая длина подземной лодки равнялась 500 метрам. Вместо «паровоза» в голове состава располагалась огромная буровая установка с четырьмя бурами полутораметровой длины. Вращались они благодаря дизельным генераторам, расположенным в квадратных вагонах.