Как СССР обменял военные корабли на Pepsi

Выход был найден: США давали права на производство и продажу Pepsi на территории Советского Союза, получив взамен эксклюзивные права на марку водки “Столичная”.

Однако через некоторое время стало понятно, что американский рынок водки весьма ограничен, стали искать другие варианты бартера. И нашли. Им стали военные корабли.

По новому договору Советский Союз передавал компании Pepsi крейсер, фрегат, эсминец и семнадцать подводных лодок! Правда, все эти боевые корабли были списанными и для эксплуатации не годились. Компания сдала их на металлолом, выручив за каждый корабль около 150 тысяч долларов.