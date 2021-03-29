Как СССР обменял военные корабли на Pepsi

Через 13 лет после этих событий, в 1972 году, компания Pepsi заключила с Советским Союзом сделку о возможности распространения на территории страны сладкого газированного напитка. При этом главному конкуренту Pepsi, компании Coca-Cola
, доступ на советский рынок был запрещен. Единственным моментом, который являлся загвоздкой в соглашении США и СССР, было то, чем платить за газировку. дело в том, что за пределами СССР советский рубль не имел практически никакой ценности, поэтому, чтобы заключить сделку, необходимо было придумать альтернативную систему оплаты.