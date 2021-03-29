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Как СССР обменял военные корабли на Pepsi

Александра Нечаева
51 минуту назад
История появления газированного напитка Pepsi в Советском Союзе берет свое начало в 1959 году. Вице-президент США Ричард Никсон тогда приехал в СССР на выставку и угостил напитком Никиту Хрущева. О том, что произошло после, читайте в материале “Рамблера”.
Через 13 лет после этих событий, в 1972 году, компания Pepsi заключила с Советским Союзом сделку о возможности распространения на территории страны сладкого газированного напитка. При этом главному конкуренту Pepsi, компании Coca-Cola, доступ на советский рынок был запрещен. Единственным моментом, который являлся загвоздкой в соглашении США и СССР, было то, чем платить за газировку. дело в том, что за пределами СССР советский рубль не имел практически никакой ценности, поэтому, чтобы заключить сделку, необходимо было придумать альтернативную систему оплаты.
Выход был найден: США давали права на производство и продажу Pepsi на территории Советского Союза, получив взамен эксклюзивные права на марку водки “Столичная”.
Однако через некоторое время стало понятно, что американский рынок водки весьма ограничен, стали искать другие варианты бартера. И нашли. Им стали военные корабли.
По новому договору Советский Союз передавал компании Pepsi крейсер, фрегат, эсминец и семнадцать подводных лодок! Правда, все эти боевые корабли были списанными и для эксплуатации не годились. Компания сдала их на металлолом, выручив за каждый корабль около 150 тысяч долларов.
Истории,Ричард Никсон,Coca-Cola,
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