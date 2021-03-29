Как воевали кавалеристы Гитлера против Красной Армии

Историки часто упрекают Советское военное командование в том, что оно до начала Великой Отечественной войны никак не могло полностью отказаться от кавалерийских частей, отдав предпочтение бронетехнике. В качестве примера, обычно приводится технологичная Германия, несмотря на то, что в войсках Третьего Рейха также существовала кавалерия, успешно участвовавшая в боевых действиях до самого конца войны.

Конная разведка

Безусловно моторизированная техника незаменима, там, где существуют хорошие дороги. В условиях же обширных лесистых территорий и пересеченной местности западной части СССР, она легко уязвима, маломаневренная, а также является отличной мишенью для партизан. Что и подтвердила дальнейшая история. В то же время вести разведывательные действия в полях, оврагах и лесах на мотоцикле или бронетранспортере не возможно, а пешком долго и неудобно. В связи с этим в каждой пехотной части Третьего Рейха существовал свой кавалерийский отряд, предназначенный для проведения разведки на территории СССР. Однако об этих отрядах не написано ни одной страницы в художественных книгах, его нет ни в одном кадре кинофильмов. В связи с этим кавалерия Вермахта выпала из исторического поля. Напрасно. Личный состав подобных отрядов насчитывал 310 человек, 216 лошадей, несколько броневиков, полевые и противотанковые пушки. Существовала в Вермахте и своя отдельная кавалерийская бригада, которая успешно участвовала в боях, являясь составной частью группы армии «Север». Конница фашистов успешно проявила себя в боях во время захвата Варшавы. В 1939 году данная бригада была преобразована в дивизию, а только численность ее лошадей составила 17 тысяч.

Танки прикрывали кавалерией

Самое интересное, что кавалерийскую дивизию немцев включили в состав танковой группы Гудериана, которая должна была одной из первых напасть на СССР. Во время первых дней войны танки немцев успешно взаимодействовали с конницей. К середине 1942 года в каждой из групп армий «Центр», «Север» и «Юг» были образованы свои кавалерийские полки. К концу войны их численность была увеличена до кавалерийских бригад. При этом надо отдать должное военному мастерству 3-й и 4-й кавалерийской бригады немцев, после успешных действий в Восточной Пруссии они достойно воевали в Венгрии. В конце зимы 1945 года кавалерийские бригады Вермахта переформировали в дивизии, их бросили на самые ожесточенные участки фронта. В марте немецкие кавалеристы безуспешно пытались перейти в наступление у озера Балатон. Пройдя всю войну кавалерийские дивизии Третьего Рейха сдались в плен подразделениям союзников на территории Австрии.

Казаки Третьего Рейха