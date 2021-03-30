Почему в США и Европе не едят гречку

Гречка давно стала одним из любимых продуктов на территории СНГ. Она полезная, доступная и быстро готовится. Кроме того, она надолго насыщает человека. Однако все эти плюсы не оценили жители западных стран. "Рамблер" рассказывает, почему гречку любят только в странах бывшего СССР.

Труднодоступность

Многие россияне, переехавшие в США, отмечают, что гречку найти очень тяжело. На полках местных супермаркетов ее просто нет. Поэтому они просят своих друзей и знакомых из России привозить им гречку. Иногда ее можно найти в специализированных "русских" магазинах, но там она продается по высоким ценам из-за дальней транспортировки.

Люди, живущие в США, говорят, что в фитнес-клубах и магазинах здорового питания можно найти гречиху. Ее заваривают как чай и подают это в качестве эко-продукта для похудения. Получается горьковатый напиток.

В Европе гречу продают в аптеках и назначают при заболеваниях ЖКТ, а также при анорексии. Там она считается лечебным продуктом, но не пользуется большой популярностью. При этом, как отмечают эмигранты, в Израиле эту крупу употребляют довольно часто.

Корм для скота

Существует предположение, что в США и Европе не едят гречку из-за того, что ей кормят скот. Многие иностранцы уверены, что такая еда подходит только для нищих людей, поэтому сильно удивляются рассказам о том, что в России она популярна и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Культурные особенности