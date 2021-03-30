«Пятидневная война»: главные подвиги российских солдат

Десять лет прошло с тех событий. И мы не собираемся писать, кто прав, кто виноват, в чём причины и каковы последствия той войны. Мы сегодня вспомним настоящих героев, проявивших свои лучшие человеческие, а не только воинские качества.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Был командующим ВС РФ, которые первыми вошли в Южную осетию. Его силы составляли всего два батальона, две батареи САУ и батарея РСЗО. Смог на первом этапе парализовать и сковать силы грузинских ВС до подхода основных сил. Во время марша, колонна в которой передвигался Хрулев, попала в засаду. В ходе боя генерал был ранен. Ему удалось спастись только благодаря мужеству майора Ветчинова. Позднее был эвакуирован во Владикавказ.

Есть награды: орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами; орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами; орден Мужества.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами

Денис Ветчинов

В 2008 году – заместитель командира 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии по воспитательной работе. Колонна 58-й армии попала 9 августа в засаду грузинского спецназа. Прикрывая раненого генерала Хрулёва и группу журналистов, Ветчинов был трижды тяжело ранен, в том числе – в голову. По дороге в госпиталь Денис скончался.

За проявленную храбрость майор Ветчинов посмертно удостоен звания Герой Российской Федерации. В августе 2012 года ему открыли памятник в Волгограде.

Алексей Ухватов

Будучи капитаном ВС РФ, в августе 2008 года командовал разведротой 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа. Российские солдаты под его управлением вели разведку для наступающих батальонов Хрулева и наводили артиллерию. Они пришли на помощь нашим миротворцам и вывели их в расположение наших сил. Несколько десятков человек часами сдерживали атакующего противника, появлялись в самых трудных точках, помогая решать не только тактические, но и стратегические задачи по обороне Цхинвала. За участие в боях удостоен звания герой Российской Федерации.

В 2009 году в звании майора уволился из армии по окончании контракта. Живёт в Сочи, хотя родился в Омске. Стал прототипом персонажа по имени Лёха фильма «Август. Восьмого», работал консультантом на кинокартине, режиссёром которой стал Джаник Файзиев

Константин Тимерман

Подполковник Тимерман был командующим батальоном миротворцев в Южной Осетии.

Часть миротворцев была расположена в Цхинвале и стала одной из главных целей грузинских солдат. В подразделении было много молодых, необстрелянных бойцов. Тимерман личным примером вдохновлял солдат, был ранен в ногу осколком танкового снаряда. Силы были неравны - российским солдатам, вооружённым лёгким стрелковым оружием противостояли артиллерия и бронетехника. До прибытия подкрепления удерживал позиции, в т.ч. оказывал помощь гражданским. Его батальон вывели в расположение нашей группы войск разведчики Алексея Ухватова. Отходили организованно, шестью группами и уничтожив секретные документы.

За проявленную храбрость подполковник Тимерман удостоен звания Герой Российской Федерации

Антон Марченко

Рядовой миротворческого контингента. Марченко не дожил до 21 дня рождения три недели. БМП, где он был механиком – водителем, была обстреляна и загорелась. Марченко вывел машину из расположения российских войск, спас тем самым множество жизней. Но сам покинуть БМП не успел, сдетонировал боезапас и топливо.

За проявленную храбрость рядовой Марченко посмертно удостоен звания Герой Российской Федерации

В момент нападения грузинских войск на Цхинвал Кононов был часовым. Занял одноместный бетонный ДОТ и вёл оттуда огонь, несколько часов практически в одиночку сдерживая наступление противника. Этим дал возможность сослуживцам собрать раненых, поместить их в безопасный погреб и отступить. Погиб через три часа боя от прямого попадания танкового снаряда в ДОТ.

За проявленную храбрость рядовой Кононов посмертно удостоен ордена Мужества.