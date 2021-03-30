«Пятидневная война»: главные подвиги российских солдат

Десять лет прошло с тех событий. И мы не собираемся писать, кто прав, кто виноват, в чём причины и каковы последствия той войны. Мы сегодня вспомним настоящих героев, проявивших свои лучшие человеческие, а не только воинские качества.
Был командующим ВС РФ, которые первыми вошли в Южную осетию. Его силы составляли всего два батальона, две батареи САУ и батарея РСЗО. Смог на первом этапе парализовать и сковать силы грузинских ВС до подхода основных сил. Во время марша, колонна в которой передвигался Хрулев, попала в засаду. В ходе боя генерал был ранен. Ему удалось спастись только благодаря мужеству майора Ветчинова. Позднее был эвакуирован во Владикавказ.
Есть награды: орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами; орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами; орден Мужества.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами
В 2008 году – заместитель командира 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии по воспитательной работе. Колонна 58-й армии попала 9 августа в засаду грузинского спецназа. Прикрывая раненого генерала Хрулёва и группу журналистов, Ветчинов был трижды тяжело ранен, в том числе – в голову. По дороге в госпиталь Денис скончался.
За проявленную храбрость майор Ветчинов посмертно удостоен звания Герой Российской Федерации. В августе 2012 года ему открыли памятник в Волгограде.
Будучи капитаном ВС РФ, в августе 2008 года командовал разведротой 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа. Российские солдаты под его управлением вели разведку для наступающих батальонов Хрулева и наводили артиллерию. Они пришли на помощь нашим миротворцам и вывели их в расположение наших сил. Несколько десятков человек часами сдерживали атакующего противника, появлялись в самых трудных точках, помогая решать не только тактические, но и стратегические задачи по обороне Цхинвала. За участие в боях удостоен звания герой Российской Федерации.
В 2009 году в звании майора уволился из армии по окончании контракта. Живёт в Сочи, хотя родился в Омске. Стал прототипом персонажа по имени Лёха фильма «Август. Восьмого», работал консультантом на кинокартине, режиссёром которой стал Джаник Файзиев
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Подполковник Тимерман был командующим батальоном миротворцев в Южной Осетии.
Часть миротворцев была расположена в Цхинвале и стала одной из главных целей грузинских солдат. В подразделении было много молодых, необстрелянных бойцов. Тимерман личным примером вдохновлял солдат, был ранен в ногу осколком танкового снаряда. Силы были неравны - российским солдатам, вооружённым лёгким стрелковым оружием противостояли артиллерия и бронетехника. До прибытия подкрепления удерживал позиции, в т.ч. оказывал помощь гражданским. Его батальон вывели в расположение нашей группы войск разведчики Алексея Ухватова. Отходили организованно, шестью группами и уничтожив секретные документы.
За проявленную храбрость подполковник Тимерман удостоен звания Герой Российской Федерации
Рядовой миротворческого контингента. Марченко не дожил до 21 дня рождения три недели. БМП, где он был механиком – водителем, была обстреляна и загорелась. Марченко вывел машину из расположения российских войск, спас тем самым множество жизней. Но сам покинуть БМП не успел, сдетонировал боезапас и топливо.
За проявленную храбрость рядовой Марченко посмертно удостоен звания Герой Российской Федерации
В момент нападения грузинских войск на Цхинвал Кононов был часовым. Занял одноместный бетонный ДОТ и вёл оттуда огонь, несколько часов практически в одиночку сдерживая наступление противника. Этим дал возможность сослуживцам собрать раненых, поместить их в безопасный погреб и отступить. Погиб через три часа боя от прямого попадания танкового снаряда в ДОТ.
За проявленную храбрость рядовой Кононов посмертно удостоен ордена Мужества.
Подполковник Лебедь возглавлял разведбат 45-го отдельного гвардейского ордена Александра Невского
полка спецназа ВДВ. Получив приказ двигаться вперед и действовать по обстановке, бойцы под его командованием наводили настоящий ужас на войска Саакашвили. Без единого выстрела они пленили группу спецназа, дойдя до морской базы в Поти потопили малые корабли и прибрежные катера, а часть моторных лодок захватили в качестве трофеев. Из-за отсутствия связи разведчики Лебедя были уже в нескольких десятках километров от Тбилиси, когда их на УАЗике нагнал офицер, который передал приказ остановиться.