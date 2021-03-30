Чеченские авизо: крупнейшее мошенничество в истории России

В начале 1990-х в России получили широкое распространение всевозможные мошеннические методы хищения денег. Наиболее прибыльным делом стало использование фальшивых платежных документов – банковских авизо. Этот вид воровства был особенно популярен в неконтролируемой Россией Чечне.

Хитрая лазейка

Авизо 1990-х – инструмент банковской системы, представлявший собой уведомление о переводе денег, отправленных из одного расчетно-кассового центра (РКЦ) в другой. Получивший авизо РКЦ направлял отмеченную в документе сумму на корреспондентский счет одного из коммерческих банков, который и перечислял деньги непосредственно клиенту.

В СССР подобные расчеты производились через Главный информационный вычислительный центр Госбанка. Контроль был строгий. По словам бывшего председателя Госбанка Виктора Геращенко, такая система не давала сбоев в течение десятилетий.

После распада СССР перестал существовать и Главный вычислительный центр Госбанка: его функции на себя взяли региональные РКЦ, которые занимались переводом платежей на подведомственных территориях. Благодаря такой расчетной схеме и появилась возможность проталкивать поддельные авизо.

Задача мошенника была проста. Он договаривался с работником банка, который за определенное вознаграждение вписывал в фальшивое авизо названную сумму. Дальше документ уходил в Центробанк (в схеме часто фигурировали Промстройбанк, Соцбанк и Аагропромбанк) на обработку, после чего деньги перечислялись в банк получателя.

Недостачу средств обнаруживали обычно не раньше чем через месяц, но к этому времени все следы уже были надежно заметены.

Денежные рейсы

Махинации с авизо охватили всю страну, однако наибольший размах этот вид мошенничества получил в Чечне, которая провозгласила свою независимость.

После прихода к власти Джохара Дудаева филиалы российских банков в Республике Ичкерии лишь формально оставались государственными, что благоприятствовало проведению через них фальшивых платежек. Таким способом из разных регионов России в мятежную Чечню стекались колоссальные суммы.

Как позднее установили правоохранительные органы , по криминальной системе за несколько лет прошли несколько тысяч фальшивых авизо. Полученные по ним деньги во многом послужили финансовой базой для деятельности террористических группировок.

Дудаев в одном из интервью даже похвалился, как он безнаказанно пользовался уязвимостью российской банковской структуры: отправляя в Россию липовые бумажки, он получал обратно груженные деньгами самолеты.

Как писал в 2000 году журнал «Огонек», за первый после распада СССР год в Чечню из России были вывезены около 400 миллиардов рублей наличными: деньги транспортировали в грузовиках, поездами «Москва – Грозный», а также пассажирскими рейсами «Аэрофлота»

Проще простого

Пример чеченца Сергея Терлоева показывает, как легко с помощью таких махинаций можно было воровать государственные деньги. В начале 1990-х возглавляемое им кооперативное объединение «Космос» серьезно задолжало кредиторам. Вопрос решили закрыть посредством задействования механизма подложных авизо.

В апреле 1992 года, отправив фальшивку через грозненское отделение Промстройбанка, Терлоев получил в Интерпрогрессбанке 125 млн рублей.

Удачная сделка настолько воодушевила мошенников, что в скором времени, используя данную систему, «Космос» не только погасил долги, но и превратился в преуспевающее предприятие. За год Терлоев и компания украли по меньшей мере 14 млрд рублей, еще 7 млрд не успели дойти до адресата.

Депутат государственной Думы первого созыва Артем Тарасов рассказывал, как чеченский предприниматель Аслан Дидигов после успешного освоения операции с фальшивыми авизо обзавелся греческим паспортом и преспокойно путешествовал по всему миру.

В разговоре с Тарасовым Дидигов откровенничал, называя такой способ обогащения элементарным: «Мы пишем бумажку, она идёт в банк. Получаем два грузовика наличных и везём их прямо домой, в Грозный».

Лавочка закрылась

К концу 1994 года удачная работа Управления по борьбе с экономической преступностью практически свела на нет воровство госсредств путем фальшивых авизо.

Так, оперативниками УБЭП было предотвращено хищение на сумму 380 млн рублей руководителем свердловской фирмы «Вайнах» Мухарбеком Точиевым, у которого нашлись московские подельники. Первый из них закончил высшую школу КГБ и даже некоторое время работал криптографом в органах госбезопасности , другой – доктор наук, состоявший в международной гильдии брокеров.

Учитывая опыт вовлеченных в процесс мошенников, оперативники действовали крайне осторожно, чтобы их не спугнуть. Бывший кэгэбэшник первым почуял опасность, но компрометирующие документы уничтожить не успел. Чтобы доказать вину Точиева правоохранителям пришлось перебраться в Ингушетию.

Дело в том, что в соседней Чечне находиться было крайне рискованно и для проведения следственных действий оперативники наведывались в соседнюю республику только с короткими визитами, и обязательно под прикрытием бронетранспортера.

До конца распутать клубок преступлений с поддельными платежками на территории Чечни так и не удалось, так как во время войны все архивы Центробанка республики были целенаправленно уничтожены.

В 2009 году «Российская газета» писала, что с 1992 года по 1994 год из чеченских банков поступили 485 фальшивых авизо на сумму более триллиона рублей. В схеме участвовали около 900 российских банков и не менее двух тысяч фирм. По сведениям МВД, размер украденных чеченцами средств может доходить до 4 трлн рублей.