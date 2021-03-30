Историки, геохимики, геологи и специалисты по климату объяснили исключительное обилие дождей в северной и центральной Италии в VI веке нашей эры природными причинами, тогда как в хрониках это объясняли чудесным вмешательством святых. Об этом говорится в журнале Climatic Change.

Исторические источники шестого века содержат множество описаний "водных чудес", в которых святые вызывают или останавливают сильные штормы, наводнения и дожди.