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Специалисты назвали смертельную для кошек ошибку хозяев

Диана Товсепова
1 час назад
О распространенных ошибках в содержании кошек, которые в ряде случаев могут привести к гибели, рассказала Президент Международной Фелинологической Ассоциации Елена Шевченко в беседе с телеканалом "Звезда".
Эксперт предупредила, что кошек не следует выгуливать на улице.
"Гулять ей на улице совершенно не нужно, ей там делать нечего, особенно в городе. < > Домашнее животное, попавшее на улицу, оно долго там не выживет", — заявила она.
Дело в том, что у кошек гораздо больше мелких костей, чем у собак, и благодаря этому они могут сбежать от хозяев, вывернувшись из ошейника.
При этом специалист порекомендовала избегать перевозки кошек в автомобилях без специальной переноски, потому как питомцы часто пугаются резкой смены обстановки и внезапных звуков.
Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасны домашние кошки.
Истории,Елена Шевченко,ТК "Звезда",
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