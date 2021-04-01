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Что такое ложные воспоминания и как от них избавиться

Мира Маркина
3 часа назад
Эксперты именуют ложные воспоминания конфабуляцией. Так называют факты, которые человек помнит, но которых не было в реальной жизни. Это могут быть мелкие ошибки мозга, заставляющие думать, что вы виделись с человеком в среду, хотя это было в субботу. Или же более крупные и серьезные: например, уверенность в том, что вы прыгали с парашютом, хотя этого не было на самом деле.
Ложные воспоминания могут никак не вредить на протяжении всей жизни, а могут спровоцировать ряд серьезных неприятностей. Чтобы этого не произошло, стоит попытаться избавиться от них. Как? Выяснял "Рамблер".
Не так давно группа ученых из Германии и Великобритании нашла способ исправить ложные автобиографические воспоминания без вреда для истинных.
Психологи привлекли к исследованию 52 добровольца, чтобы изучить их детские воспоминания. Родители ребят сотрудничали с учеными, внушая детям два ложных воспоминания.
В ходе эксперимента людей просили вспомнить некоторые события из детства. В итоге, почти половина подопытных (40%) преподнесли воспоминания, навязанные им родителями, как свои собственные. После этого ученые попытались их "удалить", прибегнув для этого к двум способам.
В первом случае добровольцам напомнили, что рассказ о некоторых событиях не всегда может быть основан на личном опыте. Нередко он строится на фотографиях или словах членов семьи. После этой беседы людей попросили проанализировать источник каждого воспоминания.
В ходе второй стратегии подопытным объяснили, что регулярные просьбы вспомнить о том или ином событии провоцируют возникновение ложного воспоминания.
По словам руководителя исследования Хартмута Бланка, осведомляя людей и заставляя их критически переосмысливать воспоминания, ученым удалось избавить участников от веры в выдуманные факты.
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