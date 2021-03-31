Как заявил в свое время первый главком ВВС России генерал-полковник А. М. Корнуков, приказ об уничтожении пассажирского самолета может быть отдан, если лайнер захвачен террористами и существует реальная опасность повторения истории с американскими башнями-близнецами. Позднее эту точку зрения публично подтвердил и Президент России В. В. Путин

По данным, обнародованным Интерфаксом, с начала шестидесятых и заканчивая восьмидесятыми годами ХХ века на территории Советского Союза системами ПВО ВВС СССР были сбиты два корейских «Боинга» и аэрофлотовский Ту-104А. В этих катастрофах, по официальной информации, погибло 345 человек.

В крушении отечественного пассажирского авиалайнера с 84 пассажирами и членами экипажа (они все погибли) под Красноярском в 1962 году, как впоследствии выяснилось, роковую роль сыграли учения войск ПВО, проводимые в районе трагедии.

Входивший в состав комиссии по расследованию крушения пилот первого класса Г. В. Доменяк 10 лет назад в интервью местным СМИ впервые рассказал о подробностях случившегося. По словам Геннадия Владимировича, самолет тогда сбила зенитная ракета – как раз в день катастрофы неподалеку производились их учебные пуски. Очевидно, одна из ракет по какой-то причина изменила траекторию полета и поразила Ту-104А. Выводы комиссии на десятилетия засекретили.

Еще один пассажирский самолет, на этот раз корейский «Боинг-747», в 1983 году отдал приказ уничтожить будущий первый главком ВВС России, а тогда командир истребительной авиационной дивизии Анатолий Корнуков. По словам Анатолия Михайловича, корейский авиалайнер неоднократно нарушал государственную границу СССР в районе Камчатки и Сахалина, на предупредительные знаки истребителей Су-15 не реагировал. Среди погибших 259 человек на борту «Боинга» находился и один из американских сенаторов.

Несколькими годами ранее при схожих обстоятельствах советским истребителем под Мурманском также был сбит «Боинг»-нарушитель, который военные посчитали американским самолетом-разведчиком. Тогда поврежденному самолету удалось приземлиться, погибли 2 человека из 111 пассажиров и членов экипажа.

«Того, что случилось в США, мы не допустим», - такое заявление сделал главком ВВС России А. М. Корнуков, когда 1 сентября 2001 года два пассажирских самолета, захваченные террористами, врезались в 110-этажные башни-близнецы нью-йоркского Всемирного торгового центра . Корнуков подтвердил, что как только будет получена информация о захвате такого лайнера и возникновения угрозы, сопоставимой с американской, главком российских ВВС обязан доложить министру обороны и попросить его об уничтожении самолета.

Анатолий Михайлович подчеркнул, что в подобных ситуациях как бы ни было жаль жизни заложников и экипажа, нужно не допустить большей трагедии. Современная система российской ПВО, по заверению Корнукова, не позволит воздушному транспорту бесконтрольно бороздить горизонты нашей Родины – немедленная реакция отечественных комплексов противовоздушной обороны не заставит себя ждать.

В фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин» Владимир Владимирович рассказывает своему собеседнику, что прямо в день открытия сочинской Олимпиады Президенту РФ сообщили: есть информация о захваченном террористом турецком пассажирском самолете, который по требованию преступника берет курс на Сочи вместо намеченного – в Турцию.