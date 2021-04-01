Огромный осьминог подкрался к мужчине и вцепился ему в шею

В прибрежном городе Дансборо, Австралия, огромный осьминог подкрался к купальщику и вцепился в его шею. Видео с моллюском опубликовало издание Daily Mail.

34-летний бывший спасатель Ланс Карлсон (Lance Karlson) заметил агрессивного осьминога, когда гулял с двухлетней дочерью по побережью залива Географе. Он запечатлел крупного моллюска на видео и ушел. Через 20 минут мужчина пошел купаться в заливе с маской и трубкой и увидел того же осьминога, лежащего на горе ракушек.

Внезапно австралиец почувствовал, как что-то ударило его по руке, после чего ощутил жжение в области шеи. Из-за запотевших очков он не смог понять, что произошло, поэтому поспешил выйти на берег. Оказавшись на суше, мужчина увидел покраснения на своей коже.

Карлсон попросил жену обработать оставленные осьминогом ожоги колой, чтобы снять воспаление. По его словам, напиток сразу же притупил боль. Мужчина затруднился ответить, с представителем какого вида осьминогов ему довелось столкнуться.