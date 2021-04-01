Рыбак поймал трехметрового крокодила и боролся с ним

Рыбак из австралийского города Таунсвилл, штат Квинсленд, поймал на удочку огромного гребнистого крокодила. На видео с трехметровой рептилией обратило внимание издание Daily Mail.

В понедельник, 29 марта, Джим Фолкенберг (Jim Falkenberg) рыбачил вблизи острова Хинчайнбрук.

Мужчина почувствовал рывок на конце лески и понял, что добыча гораздо крупнее, чем он ожидал. На поверхности воды показался огромный гребнистый крокодил.

Фолкенберг рассказал, что был в шоке. При виде рептилии у него заколотилось сердце. «Он был около трех метров в длину, и я понимал, что выловить его будет непросто», — отметил он.

Хищник либо схватил наживку, либо проглотил рыбу, которая клюнула на приманку. Борьба с крокодилом длилась около часа. После этого рептилия соскочила с крючка и уплыла, а Фолкенберг вздохнул с облегчением.