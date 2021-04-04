"Всю маршрутку расстреляли": россияне рассказали, как переживали жуткие времена перестройки

В одном из популярных сообществ в Сети россияне вспомнили, как тяжело пережили времена перестройки.

Некоторым пользователям тяжело даже вспоминать об этом времени, потому как оно "всех перекалечило и изуродовало".

При этом многие с грустью вспомнили свое голодное детство:

"Мы в 90-е ели просто отварной рис пожареный на постном масле. И ничего, выжили! Какое присутствие родителей 24/7 ?? О чем вы?? Жили сами по себе. Меня собака вырастила, гуляли с ним один раз в день: с утра и до вечера...";

"Помню, если утром на завтрак мама давала мне бутерброд с маслом и сыром, значит, "мы богатые", а если только с маслом - значит, "бедные"... В детском саду воспитатели мясо с курицы счищали и нам доставались почти кости, помню, как обсасывала эту косточку...";

"Штопаные колготы, обувь триста раз из ремонта, огород вечный, купорка всю зиму, на нг подарочные конфеты - роскошь, зеленые бананы, талоны, очередища за хлебом, всегда печальная мама, горбушка с чесноком, юппи с***ный, раннее взросление. И никто тогда не заморачивался яжматеринством, все дети бегали во дворе с ключом на шее, а родители пахали...";

"На рынке продавали вместо целых штанов по одной отрезанной штанине в упаковке. Пока домой пришёл заметил вернулся, а торговцев уже след простыл. Нам дома жрать вообще нечего было, одна мука стояла и из неё готовили лапшу, пустые булки типа хлеб, галушки варили в воде , жарили без масла лепёшки тоже пустые. У нас не было даже ни сахара соли и кубиков бульонных, только мука и вода.Иногда мы дети тогда ещё, тупо лежали голодные без сил на кроватях...";

Многие вспоминали, чем занимались их родные в эти тяжелые времена:

"Мой папа, врач высшей категории, работал через сутки в реанимации, а потом на рынке стоял на морозе, шапками торговал. В Китай ездил за всякой всячиной. Благодаря ему мы никогда не голодали. Да, жили бедно одно время...";

"Мама рассказывала, как на черкизоне самом первом, цыгане воровали деньги у приезжих. Выслеживали и вырывали кошельки, а если закричишь - порежут. И она говорит иду я, а за мной толпа, я кошелёк нагрудный зажала под курткой, сердце бьеься. Молодая была, лет 20, уже тогда точку на рынке держала...";

"Моя мама осталась с 3-мя детьми в 93(Нам было 12, 10 и 5)! Отец умер от инфаркта! Он занимался машинами и его ограбили свои же, не смог пережить! Она долго плакала по нему, 3 года ходила в черном! Однажды в магазине где она работала продавцом, под гипнозом отдала всю выручку! Огромный долг перед магазином. Знаете и хорошо что так вышло! Мама наконец сняла траур, собралась и в итоге потом открыла свои палатки! Помню как торговали попкорном и на нём разбогатели...";

"Дядя с тетей возили товар, ездили вместе с соседом ( друзья,соседние точки на рынке). Должны были ехать за новой партией, а дядю как переклинило, не поедет и все тут. Жена поныла,что деньги пропадут и так далее, но он не сдался,остался дома. По итогу сосед домой не вернулся. Всю маршрутку вывели и расстреляли в поле";