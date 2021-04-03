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Может ли оркестр играть без дирижера

Даня Виттиг
58 минут назад
До сих пор не все понимают, в чем заключаются функции дирижера, ведь у каждого музыканта есть свои ноты. "Рамблер" выяснил, может ли оркестр играть без дирижера.
Может ли оркестр играть без дирижера
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Профессия появилась в XIX веке, когда музыкальные коллективы стали расти и им требовалось профессиональное руководство. Многие музыканты просто не видят друг друга, поэтому им необходим проводник.
Дирижер демонстрирует музыкантам, где необходимо ускориться, а где сделать звук более интенсивным. Так как оркестр — это живой организм, музыканты могут иногда запаздывать или торопиться. Задача дирижера уловить любые нарушения и внести коррективы. Да и всегда проще, когда кто-то один может задавать ритм и сигнализировать, кто в какой момент вступает.
Помимо всего прочего, дирижеры зачастую выполняют роль лидеров коллектива. Когда группа состоит из именитых музыкантов, договориться может быть не просто. Поэтому дирижер принимает решения о том, кто на каких позициях будет играть, он также может уволить или пригласить музыканта. От характера работы дирижера зависит то, как будет звучать произведение.
Однако полноценный симфонический оркестр без дирижера все-таки существовал. Он появился в начале ХХ века в Москве в качестве эксперимента и назывался «Персимфанс», что расшифровывается как «Первый симфонический ансамбль».
Музыканты исполняли Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена, Александра Скрябина, Ференца Листа и других классиков. Они специально садились в круг, чтобы видеть друг друга.
Безусловно, на качестве звука это все-таки отражалось. Музыка не была такой выверенной, но своя атмосфера на концертах присутствовала. Правда, даже сами музыканты в итоге признали, что дирижер делает звук чище.
Истории,Ференц Лист,Александр Скрябин,Людвиг Бетховен,Петр Чайковский,
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