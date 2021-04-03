До сих пор не все понимают, в чем заключаются функции дирижера, ведь у каждого музыканта есть свои ноты. "Рамблер" выяснил, может ли оркестр играть без дирижера.

Профессия появилась в XIX веке, когда музыкальные коллективы стали расти и им требовалось профессиональное руководство. Многие музыканты просто не видят друг друга, поэтому им необходим проводник.

Дирижер демонстрирует музыкантам, где необходимо ускориться, а где сделать звук более интенсивным. Так как оркестр — это живой организм, музыканты могут иногда запаздывать или торопиться. Задача дирижера уловить любые нарушения и внести коррективы. Да и всегда проще, когда кто-то один может задавать ритм и сигнализировать, кто в какой момент вступает.

Помимо всего прочего, дирижеры зачастую выполняют роль лидеров коллектива. Когда группа состоит из именитых музыкантов, договориться может быть не просто. Поэтому дирижер принимает решения о том, кто на каких позициях будет играть, он также может уволить или пригласить музыканта. От характера работы дирижера зависит то, как будет звучать произведение.

Однако полноценный симфонический оркестр без дирижера все-таки существовал. Он появился в начале ХХ века в Москве в качестве эксперимента и назывался «Персимфанс», что расшифровывается как «Первый симфонический ансамбль».